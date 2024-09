Premier League : City frustre Arsenal dans un sommet à grand suspense

23/09/2024

Rapidement mené puis longtemps à dix, Arsenal s'est fait souffler une victoire de prestige dans les dernières secondes dimanche chez Manchester City (2-2), le monstre absolu de la Premier League, toujours invaincu et leader après cinq journées.



Le quadruple champion en titre et son dauphin des deux saisons passées ont produit un chef-d'oeuvre de suspense, de rebondissements et d'épisodes dramatiques, jusqu'au moment où le rideau est retombé.



Le défenseur anglais John Stones a donné le dernier coup au bout du temps additionnel (90e+8) et d'une seconde période qu'Arsenal a disputée dans son intégralité en infériorité numérique.

"Ils ont beaucoup de personnalité, mais nous en avons aussi", a réagi l'entraîneur mancunien, Pep Guardiola. "Nous avons égalisé, nous le méritions".



Au classement, Manchester City occupe la première place avec treize points devant Liverpool (2e, 12 pts), Aston Villa (3e, 12 pts) et Arsenal (4e, 11 pts). Suivent ensuite Chelsea et Newcastle, avec dix points.



La première période, intense et renversante, s'est embrasée très tôt quand Erling Haaland a inscrit son 100e but sous le maillot bleu ciel, le 10e cette saison en cinq matches de Premier League.



Le Norvégien, servi en profondeur par Savinho, a pris l'espace entre Gabriel et William Saliba puis aligné David Raya d'un pointu du gauche (9e, 1-0), avant de célébrer en brandissant une écharpe du club.



La défense d'Arsenal, pas exempte de tout reproche, s'est rattrapée avant la mi-temps avec deux buteurs en son sein: Riccardo Calafiori, titulaire pour la première fois et auteur d'une frappe superbe (22e, 1-1), puis Gabriel de la tête sur un corner de Bukayo Saka (45e+1, 1-2).

L'égalisation de l'Italien, arrivé cet été de Bologne, a rendu furieux City et son entraîneur Pep Guardiola. Au départ de l'action, Arsenal a tiré un coup franc au mauvais endroit et rapidement, profitant d'une discussion entre l'arbitre et Kyle Walker, pas revenu en défense.



Mais les "Gunners" se sont tirés une balle dans le pied juste avant la mi-temps à cause de Leandro Trossard, expulsé après deux cartons jaunes: le premier pour un tirage de maillot (34e), le second pour une faute (45e+8).



Dans ce contexte brûlant, ils ont résisté tant bien que mal, avec 28 tirs subis et un seul tenté en seconde période, bien aidés par les arrêts de Raya devant Haaland (59e) et Josko Gvardiol (62e, 87e) entre autres.

Le gardien espagnol n'a rien pu faire sur la dernière mèche allumée par les "Citizens", un corner en deux temps revenu par un coup de billard dans les pieds de Stones.



"Quand vous avez survécu pendant autant de minutes, prendre un but à la dernière minute comme nous l'avons fait, parce que nous devions jouer 97 minutes, et ensuite 99 (avec le temps additionnel, ndlr), c'est très décevant", a commenté l'entraîneur Mikel Arteta. "Mais en même temps, je peux être fier d'eux et de la façon dont ils se sont battus aujourd'hui".

Arsenal ramène tout de même, comme la saison dernière, un point courageux de l'Etihad stadium, où les Mancuniens n'ont plus perdu en championnat depuis novembre 2022.



L'équipe de Guardiola a évité le pire, mais elle peut s'inquiéter pour son milieu défensif Rodri, en grande souffrance après s'être blessé semble-t-il tout seul au genou droit après un quart d'heure.



Dans l'autre match de l'après-midi, Brighton et Nottingham Forest (2-2) ont livré un autre duel à rebondissements, chargé en buts et en cartons.



Les entraîneurs Fabian Hürzeler et Nuno Espirito Santo ont gardé leur invincibilité cette saison, mais pas leurs nerfs: tous deux ont reçu un carton rouge après l'exclusion de Morgan Gibbs-White, le N.10 de Forest, pour un tacle trop engagé sur Joao Pedro.

Le résultat est surtout frustrant pour Brighton, revenu devant juste avant la mi-temps (45e, 2-1) après avoir concédé l'ouverture du score à la 13e sur penalty, et dont la défense s'est révélée coupable sur l'égalisation de Ramon Sosa (70e, 2-2).