La légende de la boxe George Foreman tire sa révérence

24/03/2025

La légende de la boxe, George Foreman, s'est éteinte vendredi soir à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.



Né au Texas, Foreman a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Mexico de 1968 à seulement 19 ans, dominant le Soviétique Jonas Cepulis en finale en deux rounds.



Athlète élancé et doté d'une force de frappe hors pair, il atteint le sommet de la division des poids lourds en 1973 en battant Joe Frazier au terme de deux rounds à sens unique, avant de perdre son titre face à Mohamed Ali Clay un an plus tard à Kinshasa lors de la mythique confrontation "Rumble in the Jungle".



Après avoir quitté le ring pendant une décennie, George Foreman effectue un retour remarquable en 1987, remportant 24 combats consécutifs.



Son KO spectaculaire contre Michael Moorer en 1994 reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la boxe. Il devient alors, à l'âge de 45 ans, le plus vieux boxeur champion du monde des poids lourds, défendant sa ceinture IBF avec succès contre Axel Schulz, avant de mettre un terme à sa longue carrière fin 1997, à 48 ans.



Foreman se convertit ensuite en homme d'affaires prospère, notamment grâce au "George Foreman Grill", lancé la même année que sa victoire sur Moorer. Cet appareil de cuisine simple a vendu plus de 100 millions d'unités.



Il laisse derrière lui 12 enfants, dont cinq fils tous prénommés George Edward Foreman.