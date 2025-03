Ligue des champions : Le Real se fait très peur

14/03/2025

Le Real Madrid, tenant du titre, a dû en passer par la séance des tirs au but pour écarter mercredi son vieux rival, l'Atlético (0-1, 4 t.a.b à 2), et défiera Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions.



Le Real Madrid a connu toutes les peines du monde pour venir à bout de l'Atlético. Le champion d'Europe, qui avait une petite longueur d'avance après l'aller à Santiago-Bernabeu (2-1), a rendu une copie très terne, encaissant un but au bout de seulement 27 secondes, et ses stars offensives ont été impuissantes face à la défense de fer bâtie par Diego Simeone, à l'image de Kylian Mbappé, parfaitement muselé.



Vinicius a lui totalement raté un penalty en forme de balle de match en seconde période (69e), sifflé pour une faute de Clément Lenglet sur Kylian Mbappé, fauché dans la surface de réparation après un raid fantastique.



La décision s'est faite aux tirs au but, l'Atlético échouant deux fois (Julian Alvarez, Marcos Lllorente) et permettant au Real de s'éviter une sortie de route précoce qui n'aurait pas manqué de produire des secousses au sein du club aux 15 C1.



Les deux clubs anglais en lice mercredi ont eux logiquement passé le cap des 8e de finale après avoir fait l'essentiel à l'aller. Arsenal, qui avait étrillé le PSV à Eindhoven (7-1), s'est contenté d'un nul contre les Bataves à l'Emirates Stadium (2-2) et va pouvoir tranquillement préparer ses deux chocs contre le Real.



Le PSG, tombeur de Liverpool, connaît de son côté son adversaire au prochain tour puisqu'Aston Villa, fort de son succès 3-1 en Belgique, a pu dérouler à Birmingham (3-0) contre Bruges, réduit à dix dès la 16e minute après l'exclusion de Kyriani Sabbe.

Enfin, le Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition, a été supérieur à Lille et s'est imposé 2-1 en France après avoir été tenu en échec sur sa pelouse à l'aller (1-1).



Le dénouement est tout de même très frustrant après le très beau parcours de Lille, victorieux du Real Madrid et de l'Atletico de Madrid en phase de ligue et qualifié directement pour les 8e de finale sans passer par les barrages.