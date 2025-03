Présidence du CIO : Kirsty Coventry face au défi de la géopolitique

Première femme et première Africaine élue jeudi à la présidence du Comité international olympique, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry est particulièrement attendue face aux tensions géopolitiques qui traversent le monde sportif.



Huit Européens et un Américain l'ont précédée à ce poste unique en son genre, traité avec les égards d'un chef d'Etat sans en avoir les pouvoirs, et qui nécessite une fine compréhension des rapports de force.



Déjà prompt à féliciter en 2013 l'Allemand Thomas Bach, qui quittera la tête du CIO le 23 juin, le président russe Vladimir Poutine a récidivé jeudi avec Kirsty Coventry, louant son "intérêt pour la promotion réelle des nobles idéaux olympiques".



Même à mots couverts, le coup de pression est limpide: depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, couleurs et hymne de cette superpuissance sportive sont bannis des compétitions internationales, ce que Moscou qualifie de "discrimination" sous influence occidentale.



A moins d'un an des JO-2026 de Milan-Cortina, le sort des sportifs russes et bélarusses sera l'un des premiers dossiers pour la nouvelle patronne du sport mondial, qui s'est abstenue de toute position tranchée.



La solution retenue pour les JO-2024 de Paris, par la commission exécutive dont elle est membre, dessine une piste évidente: sauf fin du conflit, les Russes devraient de nouveau concourir à titre individuel, sous pavillon neutre, et s'ils n'ont pas activement soutenu la guerre.



Essentiels à l'olympisme, les Etats-Unis ne sont pas seulement les hôtes des prochains Jeux d'été à Los Angeles, en 2028, et de ceux d'hiver en 2034, à Salt Lake City: ils apportent au CIO plus du tiers de ses revenus - via les droits TV versés par NBC Universal -, et forment dans leur système universitaire des champions de toutes nationalités. A commencer par l'ex-nageuse Coventry, qui s'est entraînée à Auburn (Alabama) avant de décrocher sept médailles olympiques dont deux titres.



Or le président américain Donald Trump, à peine élu, a fait pression sur les règles d'éligibilité en catégorie féminine aux JO - donc sur une autonomie du monde sportif que le CIO est censé garantir - en menaçant de refuser sur son territoire les athlètes transgenres.



"Nous ne dérogerons pas à nos valeurs - à nos valeurs de solidarité, ainsi qu'à la garantie que chaque athlète qualifié pour les JO puisse y participer et être en sécurité", a répliqué la Zimbabwéenne jeudi soir, jugeant que "la communication sera(it) la clé" face au dirigeant.



Mais un deuxième sujet est déjà à son menu: les Etats-Unis ont entamé l'année en suspendant leur contribution à l'Agence mondiale antidopage (AMA), alors qu'ils se sont arrogés depuis 2020 une compétence extraterritoriale en matière d'antidopage qui menace de fracturer le sport mondial.



Rarement citée, l'action du CIO en Afghanistan est pourtant emblématique de sa "diplomatie discrète", soit l'art d'arracher de menues concessions quand on manque de moyens de pression.



Après avoir exfiltré environ 300 membres de la communauté sportive afghane juste après le retour des talibans, en août 2021, l'organisation a obtenu la présence aux JO de Paris d'une délégation paritaire, manière de ne pas céder sur le droit des femmes à concourir.

Mais les six athlètes concernés vivaient tous en exil, laissant intacte, pour Coventry et son équipe, la nécessité de protéger dans les prochaines années les sportifs afghans restés au pays ainsi que leur entourage.



Le conflit entre Israël et le Hamas offre un autre exemple de la position équilibriste de l'instance: si le CIO n'a jamais envisagé de faire concourir les Israéliens sous bannière neutre aux JO de Paris, réfutant tout parallèle entre Gaza et l'Ukraine, il a invité huit sportifs palestiniens qui n'avaient pu franchir les qualifications, usant au maximum de cette carte.

Compte tenu des destructions infligées au sport palestinien, la question se reposera sans aucun doute à l'approche des Jeux de Los Angeles.



L'élection de la ministre zimbabwéenne des Sports (depuis 2018), qui coordonne au sein du CIO les JO de la jeunesse de Dakar en 2026, fait inévitablement resurgir une question : seul continent à n'avoir jamais organisé des JO, quand l'Afrique vivra-t-elle cette première historique ?



Déjà pionnière en 2010 avec le Mondial de football, l'Afrique du Sud est officiellement sur les rangs pour les Jeux d'été de 2036, aux côtés notamment de l'Inde, de la Turquie, de la Hongrie, du Qatar ou de l'Arabie Saoudite.