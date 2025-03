Paris renverse le mauvais sort à Liverpool : Barça, Bayern et Inter faciles

13/03/2025

Le Paris Saint-Germain a vaincu la poisse et Liverpool à Anfield (1-0 a.p.) pour s'imposer aux tirs au but (4-1) et rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions dans le seul match indécis mardi après les qualifications aisées du Barça, du Bayern et de l'Inter Milan.



Cette fois, la réussite avait changé de camp et le meilleur gardien a été Gianluigi Donnarumma, qui a arrêté les tirs au but de Darwin Nunez et Curtis Jones quand les tireurs parisiens réussissaient un sans-faute.



Pas assez bon sur le but à l'aller (défaite 1-0) sur une des deux seules frappes des Reds, alors que le PSG avait outrageusement dominé, le gardien italien a tout bloqué dans le match, et a eu les poteaux en sa faveur.



Ousmane Dembélé, qui a transformé son tir au but, a vite égalisé sur l'ensemble des deux matches en exploitant une mésentente entre Ibrahima Konaté et le gardien Alisson Becker, moins impérial qu'à l'aller.



En seconde période, le PSG a plié sous les coups de Liverpool mais jamais rompu, avant de décrocher la qualification sur un dernier tir au but de Désiré Doué.

Dans les autres matches, le Bayern Munich a conservé son ascendant sur son dernier mais lointain concurrent pour le titre en Bundesliga, le Bayer Leverkusen, en gagnant dans la Ruhr (2-0), après l'avoir emporté à l'aller en Bavière (3-0).



L'inévitable Harry Kane a marqué et offert le deuxième but à Alphonso Davies.

Le Bayern retrouvera en quarts de finale l'Inter Milan, qui l'avait battu en finale 2010 au Santiago-Bernabeu de Madrid (2-0).



Les "Nerazzurri" ont poursuivi leur parcours impressionnant en battant le Feyenoord Rotterdam (2-1), comme à l'aller (2-0) aux Pays-Bas. Petit évènement, les joueurs de Simone Inzaghi ont encaissé un deuxième but en dix matches de C1 cette saison, un penalty de Jakub Moder pour une faute sur lui-même de Hakan Calhanaoglu.

Le Turc s'est racheté en marquant lui aussi sur penalty après une faute sur l'Iranien Mehdi Taremi.



Déjà buteur à l'aller, Marcus Thuram a encore ouvert le score d'une belle frappe enroulée.

Ménagé pour une douleur à la cheville gauche, l'international français a été remplacé comme à l'aller par Marko Arnautovic après l'heure de jeu.

Le FC Barcelone a confirmé contre Benfica (3-1) son avantage de l'aller (1-0) et affrontera le vainqueur de Lille-Borussia Dortmund (1-1 à l'aller) en quarts de finale.



Déjà buteur à Lisbonne, Raphinha a signé cette fois un doublé pour prendre la tête du classement des buteurs de la compétition (11 réalisations) devant le Guinéen de Dortmund Serhou Guirassy (10 buts).



Le prodige Lamine Yamal a encore ébloui en signant un but tout en finesse d'une frappe travaillée après avoir délivré une passe décisive sur le premier but de Raphinha. Benfica n'est revenu dans le coup qu'un temps, quand Nicolas Otamendi a égalisé deux minutes après l'ouverture du score des Catalans.