Ligue des champions: Nuno Mendes libère Paris

Manchester City tenu en échec par l'Inter

19/09/2024

Le Paris SG a attendu les toutes dernières minutes pour s'imposer 1-0 face à Gérone mercredi lors de la première journée de Ligue des champions où Manchester City a été tenu en échec par l'Inter Milan 0-0.



Après les douze premiers matches, le Bayern Munich est en tête de la phase régulière à la différence de buts, à égalité de points avec les neuf autres équipes qui l'ont emporté lors de cette première journée.



Paulo Gazzaniga, le portier de Gérone, a fini par craquer. Impérial jusqu'alors, l'Argentin a commis une énorme faute de main, offrant à Nuno Mendes après un débordement et un centre contré dans la surface l'ouverture du score et le gain de la rencontre à la 90e minute.

Jusqu'alors le PSG, dominateur, avait cruellement manqué d'efficacité face au surprenant troisième de la dernière Liga, symbolisée par l'énorme raté d'Ousmane Dembélé à la 54e minute.



Parfaitement lancé face au but par Randal Kolo Muani, l'international français s'est retrouvé dans la surface seul devant le gardien catalan, mais le défenseur tchèque de Gérone, Ladislav Krejcí, est parvenu à le reprendre, lui et le ballon, annihilant la plus grosse occasion parisienne.



Ni Kolo Muani (82e) ni Achraf Hakimi (85e) n'avaient eu plus de réussite face à Paulo Gazzaniga, jusqu'à sa bourde de dernière minute.

Dans le choc du jour, Manchester City, le champion d'Angleterre, n'est pas parvenu à se défaire à domicile de l'Inter Milan, le champion d'Italie.



Dominateurs en deuxième période, mais loin de leurs standards de Premier League (11 buts en 4 journées), Erling Haaland et ses coéquipiers sont restés muets face aux Italiens lors de ce remake de la finale de C1 2023, remportée par les Anglais.



Le maître à jouer de City, Kevin De Bruyne, visiblement touché physiquement, n'a joué que la première période, alors qu'un choc face à Arsenal attend son club dimanche.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund, finaliste malheureux de la dernière édition face au Real Madrid, a mis longtemps avant de prendre la mesure de Bruges (3-0).



Sorti du banc, l'Anglais Jamie Bynoe-Gittens a inscrit un doublé (76e, 86e), avant que l'ancien pensionnaire de Ligue 1, Serhou Guirassy, n'aggrave la marque sur penalty (90e+5).

Le Celtic Glasgow de Brendan Rodgers l'a emporté largement face à une équipe du Slovan Bratislava limitée et dominée dans tous les compartiments du jeu (5-1).



Plus tôt dans la journée, Bologne, la surprise du dernier championnat italien, mais qui n'a pas remporté un match cette saison, n'a pu se défaire des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (0-0) et le Sparta Prague, pour son retour en C1, 19 ans après sa dernière participation, n'a fait qu'une bouchée de Salzbourg 3-0.