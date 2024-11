Le Mondial des clubs déniche son premier sponsor

01/11/2024

La Fifa a annoncé mercredi un premier partenaire pour son Mondial des clubs élargi l'an prochain à 32 équipes, le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense et en espère d'autres "dans les prochaines semaines", selon un communiqué.



Cet accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, "offrira aux supporters des moyens uniques de s'impliquer dans le tournoi, à la fois sur et en dehors du terrain", a promis à Shanghai le patron de l'instance mondiale du football, l'Italo-Suisse Gianni Infantino.



Déjà sponsor depuis 2017 de la Coupe du monde masculine, compétition dont la Fifa tire l'essentiel de ses revenus et de sa capacité de redistribution, Hisense allège en petite partie l'incertitude sur le modèle économique du futur Mondial des clubs.



Voulu depuis fin 2016 par Gianni Infantino, qui rêve de voir la Fifa se développer sur le segment potentiellement lucratif du football de clubs, ce tournoi élargi s'est heurté à tant de réticences qu'il ne débutera qu'en 2025 aux Etats-Unis.



Un premier projet passant de 7 à 24 équipes, annoncé en 2019 pour se disputer en Chine, avait capoté face à l'opposition de la puissante Association européenne des clubs et la Fifa avait finalement annoncé l'élargissement à 32 clubs en décembre 2022, dans la foulée du Mondial qatari.



Le tournoi quadriennal, dont le tirage au sort aura lieu le 9 décembre, doit se tenir du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis, dans 12 stades, un an avant que le pays ne coorganise le Mondial masculin avec le Canada et le Mexique.



Si les recettes et les retombées pour les clubs restent un mystère, la compétition se heurte aussi à de nombreuses critiques tant le calendrier est déjà surchargé. Le syndicat des joueurs Fifpro et l'Association des ligues mondiales ont ainsi annoncé fin juillet leur intention de saisir la Commission européenne contre la Fifa.



Le tout frais Ballon d'Or, l'Espagnol Rodri, avait de son côté jugé en septembre que les footballeurs étaient "proches" d'un mouvement de grève. Le calendrier actuel, "à mon humble avis, c'est trop", avait-il insisté, avant même d'y intégrer le nouveau Mondial des clubs, auquel doit participer sa formation de Manchester City.



Le continent africain sera représenté dans ce Mondial par le Wydad de Casablanca, l’Espérance de Tunis, le National du Caire et Mamelodi Sundowns.