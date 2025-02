Laâyoune: Tenue des premières journées médicales maroco-américaines

27/02/2025

Les premières journées médicales maroco-américaines, se sont tenus, mardi et mercredi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, avec pour objectif d'améliorer la qualité des soins de santé et de renforcer les compétences des médecins dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Organisée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, en collaboration avec l'hôpital Saint Francis à New York (USA) et en partenariat avec le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, cette manifestation scientifique a pour but de renforcer la collaboration entre les établissements de santé marocains et américains, d’échanger les expertises médicales, de favoriser le développement des compétences des professionnels de santé, et de promouvoir l’innovation en médecine et en chirurgie.



Ainsi, sept médecins américains de différentes spécialités, à savoir l'endocrinologie, la néphrologie, la cardiologie, la gastro-entérologie, la gynécologie-obstétrique, et la pédiatrie, ont pris part à ce conclave, pour permettre aux compétences locales de s'enquérir des dernières avancées médicales et partant améliorer la prise en charge médicale au niveau de la région, rapporte la MAP.



Dans une allocution de circonstance, la doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, Fatima Zahra El Hafidi a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’initiative permettant de favoriser les échanges professionnels entre les médecins américains et marocains, d’encourager l’innovation médicale et de renforcer la qualité des soins dans la région.



Mme El Hafidi a, dans ce sens, noté que Laâyoune-Sakia El Hamra est dotée de ressources humaines qualifiées dans le domaine médical, ainsi que des établissements de recherche et de santé de qualité, faisant observer que la tenue de ces journées médicales à Laâyoune reflète l’engagement de la région à devenir un pôle médical d’excellence.



A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre l’hôpital Saint Francis à New York et les hôpitaux régionaux de Laâyoune, en vue d’établir un cadre de collaboration entre les établissements de santé concernés dans les domaines de l'enseignement médical, et de la formation, et de la recherche, dans le but d'améliorer la qualité des soins.



En vertu de cette convention, signée par le représentant l’hôpital Saint Francis à New York, Meyer Abittan et le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale, Ali Houari, les deux parties conviennent de collaborer dans les domaines relatifs à la formation médicale, à la recherche et l'innovation, et à la télémédecine, ainsi que l’échange de bonnes pratiques.



Dans le cadre des journées médicales maroco-américaines, Dr, Jon Batash, en sa qualité du directeur médical des soins post-aigus, a présenté un exposé axé sur l'approche pluridisciplinaire de la prise en charge du patient américain.



A noter que la deuxiéme journée de cet évènement scientifique a été marquée notamment par la présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, et des représentants du laboratoire pharmaceutique "Laprophan", ainsi que les consuls généraux accrédités à Laâyoune.