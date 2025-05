Nador: La recherche scientifique et la technologie moderne au service de la viticulture

20/05/2025

Le recours à la recherche scientifique et aux technologies modernes s’avère indispensable pour développer la production agricole au Maroc et assurer la sécurité alimentaire, ainsi que pour renforcer l'économie nationale, notamment dans les filières de production à forte valeur ajoutée, comme la viticulture.



Dans ce contexte, l'importance des sciences biologiques et de la physiologie végétale est évidente pour améliorer la qualité de la production et augmenter la productivité, à la faveur d’une bonne maîtrise des facteurs influençant la croissance des plantes et de l'utilisation idéale des techniques d'irrigation et de nutrition, afin de garantir la durabilité des ressources naturelles et l'amélioration des revenus des agriculteurs.



L'efficacité de cette approche scientifique est particulièrement évidente face aux années de sécheresse et à la pression sur les ressources en eau, d’où le besoin de l’adoption de techniques innovantes, telles que la désalinisation des eaux souterraines à forte salinité, et d'utilisation des technologies modernes pour accroître l'efficacité de la production et faire face aux différents défis auxquels est confronté le secteur agricole.



Dans le cadre de ses initiatives visant à soutenir la recherche et les technologies modernes dans le secteur agricole, la Faculté pluridisciplinaire de Nador a organisé récemment une visite au profit de 100 étudiants et étudiantes en biologie dans une exploitation pilote de production de raisin de table à Bni Oukil, dans la province de Nador, et ce dans le cadre d'un cours de terrain sur la physiologie végétale.



Cette visite a été une occasion importante pour les étudiants de se familiariser avec la réalité de la production agricole et d'acquérir des connaissances pratiques sur la phytobiologie, en abordant trois axes principaux, à savoir la nutrition des plantes et les éléments nutritifs, les techniques d'irrigation et la physiologie végétale (efficacité de l'utilisation de l'eau), en sus des mécanismes de la photosynthèse et leur relation avec la productivité et la qualité de la récolte.



Les participants ont également pu observer les étapes de production du raisin et les différentes techniques utilisées au niveau de la ferme, y compris la désalinisation des eaux souterraines qui connaissent une salinité comprise entre 5 et 7 grammes par litre, une technique qui est devenue nécessaire en raison du stress hydrique que connaît la région.



L’enseignant chercheur à Faculté pluridisciplinaire de Nador, Kamal Aberkani, a souligné que cette visite a été l'occasion pour les étudiants de voir comment appliquer les concepts théoriques liés à la nutrition des plantes et aux éléments nutritifs, tels que l'azote, le phosphore et le potassium, ainsi que les techniques d'irrigation, mettant en avant l'importance de cette initiative pour relier les connaissances académiques aux pratiques agricoles sur le terrain.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette expérience a permis aux étudiants d'interagir directement avec des agriculteurs expérimentés dans la production de raisin, ce qui renforcera leur compréhension de la relation entre théorie et la pratique, ainsi que leur perception des dimensions économiques et sociales de l'agriculture, l'un des piliers vitaux de l'économie nationale.



M. Aberkani a insisté, par l’occasion, sur l'importance de généraliser de telles initiatives pour leur impact positif sur le renforcement des compétences des étudiants et leur compréhension de la réalité professionnelle, notamment dans un contexte de développement des besoins du marché du travail et de demande croissante de compétences scientifiques qualifiées dans le domaine agricole et environnemental.



De son côté, Mostapha Mahmoudi, propriétaire de l'exploitation visitée, a souligné que cette initiative est de nature à motiver les étudiants à s'engager dans la recherche scientifique agricole, soulignant l'importance de la coopération continue entre l'université et les agriculteurs, notamment en ce qui concerne la vulgarisation des résultats de la recherche et leur application sur le terrain.



Il a expliqué que les agriculteurs de la région s’attèlent à adopter les techniques de désalinisation des eaux et de rationalisation de leur consommation, afin de surmonter le problème de la rareté des ressources hydriques, et cela nécessite un appui scientifique continu de l'université et des centres de recherche.



Pour sa part, l’étudiante Wafaa Al Imami a indiqué que cette visite scientifique a renforcé sa compréhension des concepts théoriques qu'elle a étudiés en physiologie végétale.



Cette initiative m’a permis aussi de comprendre comment gérer les facteurs influençant la croissance des plantes, tels que l'eau, la lumière et le sol, ainsi que l'importance des éléments minéraux dans leur nutrition, a-t-elle dit, qualifiant d’important la formation alliant théorie et pratique.



Cette initiative représente un modèle de coopération fructueuse entre l’université et les acteurs du secteur agricole, ouvrant des perspectives prometteuses pour l’établissement de futurs partenariats, notamment l’organisation d’ateliers et de programmes de formation, et le lancement d’initiatives de recherche conjointes pour faire progresser le secteur agricole et relever ses défis scientifiques et environnementaux.