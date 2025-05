Driouch : Célébration du 20e anniversaire du lancement de l’INDH

20/05/2025

Le siège de la province de Driouch a abrité, lundi, une rencontre de communication organisée par le Comité provincial pour le développement humain à l'occasion du 20ème anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain, placé sous le thème «L’INDH : Vingt ans au service du développement humain».



Le Gouverneur de la province de Driouch, Abdesslam Frindou, a mis l’accent, à cette occasion, sur les acquis et réalisations accomplis depuis le lancement de l'INDH le 18 mai 2005 à la faveur des Hautes Orientations Royales, qui placent le développement humain au coeur de tout développement global et durable.



Il a souligné que depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI, l'Initiative s’est engagée, à travers ses différentes phases et programmes, à incarner un nouveau concept de développement basé sur l’écoute des citoyens et la consécration de la politique de proximité, en plus de son adhésion à la mise en œuvre des grands projets et réformes à travers des contrats stratégiques et des partenariats fructueux avec divers acteurs sociaux.



M. Frindou a poursuivi que parmi les objectifs fixés par l'INDH comme piliers fondamentaux dans ses deux premières phases figurent la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la précarité, et la contribution à l'amélioration des indicateurs de développement humain du pays, ajoutant que l'Initiative Nationale, conformément aux Hautes Orientations Royales, a établi une nouvelle stratégie de développement qui transcende la vision traditionnelle à dimension purement économique, et qui fait de l'élément humain l'axe central du développement et son acteur principal.



Il a également ajouté que l’INDH, depuis son lancement, a franchi plusieurs étapes importantes dans la lutte contre la précarité et l’exclusion, dans l’amélioration de l’accès aux services de santé et d’éducation et la création d’opportunités d’emploi, faisant remarquer que dans sa troisième phase, elle a profondément renouvelé sa vision stratégique en se concentrant principalement sur la valorisation du capital humain et des compétences des générations montantes.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment des responsables et élus locaux et des acteurs de la société civile, a été marquée par la projection d'un film documentaire mettant en lumière les réalisations de l'INDH depuis 2005, ainsi que la présentation des expériences d'un groupe de bénéficiaires du soutien de l'Initiative au niveau provincial.



A cet égard, le chef de la division de l’action sociale (DAS) à la province, Abdelouahed Belaari, a précisé que, durant ses trois phases, l'Initiative a contribué à la création d'un ensemble de projets de développement ayant un impact direct sur les citoyens, avec un investissement total de près de 496 MDH pour mener 1.570 projets et interventions.



Il a expliqué que 60 MDH ont été alloués à la première phase pour la réalisation de 133 projets et interventions, 203 MDH à la deuxième phase pour mettre en œuvre 837 projets et interventions, et 233 MDH pour 600 projets et interventions dans la troisième phase.



Les interventions au cours des deux premières phases se sont concentrées sur le rattrapage du déficit en infrastructures et services de base, notamment la construction de routes, la fourniture d’électricité et d’eau potable aux douars, ainsi que le renforcement des structures de base dans les secteurs de la santé et de l’éducation, a-t-il noté, ajoutant que 229 MDH ont été affectées à la réalisation de 726 projets (87 pc du montant total investi durant les deux phases).



Selon lui, l'Initiative nationale a aussi mené des interventions importantes durant cette période pour lutter contre la pauvreté et soutenir les catégories vulnérables à travers la création de plusieurs activités génératrices de revenus et en créant des centres d'insertion sociale, auxquels 34 MDH ont été alloués, soit 13 pc du montant total investi durant les deux phases de ce chantier royal.



Avec l'avènement de la troisième phase, a-t-il enchaîné, le Comité provincial de développement humain a tenu à planifier des projets qui ont un impact direct sur la valorisation et le développement du capital humain, et à poursuivre la programmation de projets liés aux infrastructures de base, faisant savoir qu'au cours de cette phase, 600 projets et interventions ont été validés avec un budget de 233 MDH, répartis sur les quatre programmes de l'INDH.



En marge de cette rencontre, et dans le cadre de l'INDH, il a été procédé à l’inauguration de la maternité Dar El Kebdani, à la remise de deux ambulances et à l’ouverture d’une exposition de produits locaux et de projets financés dans le cadre de l'Initiative, organisé par la province à cette occasion.



Le programme de célébration du 20e anniversaire comprend également la tenue, du 20 au 22 mai, des forums de l'INDH sur les thèmes de «L'insertion économique des jeunes dans la province de Driouch : défis et perspectives», «La dimension socioculturelle du développement humain dans la province de Driouch : défis et enjeux» et « L'INDH en tant qu'acteur unificateur dans le domaine de la prise en charge des catégories vulnérables : acquis et défis, le pôle social de Tafersit comme modèle».