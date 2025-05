Tanger: Colloque international sur la construction d’une nouvelle vision de la paix

20/05/2025

La construction d’une nouvelle vision de la paix selon une approche prospective globale a été au centre d’un colloque international organisé, samedi à Tanger, à l’initiative de la Maison Maroc pour la paix et la tolérance.



Organisée conjointement avec le centre d’études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques au Maroc et la Fondation Konrad Adenauer - Maroc, cette rencontre scientifique a pour vocation de mener une série de réflexions sur les dynamiques de construction de la paix en lien avec les défis contemporains géopolitiques, religieux, éthiques, culturels et sociaux.



Elle a été l’occasion de débattre des mécanismes traditionnels de maintien de la paix, des dynamiques de la paix telles que mises en œuvre par les organisations internationales, du rôle que l’éducation peut jouer dans ce sens, et des modalités pour un processus de promotion de la culture de la paix en lien avec la société civile.



Le président fondateur du Centre d’études et de recherches sur le droit et la culture hébraïques au Maroc, Abdellah Ouzitane, a indiqué, à cette occasion, que ce colloque international met au coeur de ses préoccupations la construction d’une nouvelle vision de la paix, soulignant l’importance de cette thématique au vu de ce que le monde traverse actuellement comme conflits.



“Nous avons mis l'accent sur l'urgence de bâtir une paix pour cette commune humanité qui est désarmée”, a-t-il noté, estimant dans ce sens que le Maroc est résolument tourné vers la quête d’une paix juste et durable pour tous, et pour que la dignité soit rétablie partout.



M. Ouzitane, également président exécutif de la Maison Maroc pour la paix et la tolérance, a ainsi insisté sur la nécessité de redonner à l'universalité la place qui est la sienne et de repenser, chacun à son échelle, une notion de la paix juste et durable.



C'est pour cela, a-t-il poursuivi, que la Maison Maroc pour la paix et la tolérance travaille avec des experts, des chercheurs et des professeurs universitaires, ainsi que plusieurs partenaires nationaux et internationaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre de plusieurs projets en la matière, rappelant que chaque personne a une responsabilité morale d’oeuvrer pour être artisan de la paix.



Pour sa part, Steven Höfner, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Maroc, a relevé que le monde fait actuellement face à plusieurs défis, notamment des conflits géostratégiques, ainsi que des enjeux environnementaux qui posent des difficultés de vivre-ensemble et de partage des ressources.



Ce colloque vient donc mettre en avant l'engagement de la société civile et de l'académie dans ce sens, afin de trouver des solutions à ces conflits, a-t-il ajouté, soulignant que ces solutions ne sont pas uniquement diplomatiques ou politiques, mais nécessitent un engagement de tout un chacun.



Le colloque a également été l’occasion pour le Fondateur de la Maison Maroc pour la paix et la tolérance, Farid El Bacha, de présenter les projets de la Maison, notamment celui de la caravane “Les écoliers de la paix” prévue à Guelmim, Essaouira, Béni Mellal et Tétouan, visant à soutenir les initiatives des écoliers en faveur de la paix.



Ce projet vise à accompagner les écoliers dans la création d'oeuvres artistiques sur le thème de la paix et du vivre-ensemble, avec l’objectif d’encourager les écoliers à réfléchir et à s’exprimer sur la paix et la tolérance, tout en valorisant l’expression artistique comme moyen d’éducation à la citoyenneté.



Le colloque a aussi été marqué par plusieurs interventions et débats autour des thèmes de “La paix par l’intégration: éthique et valeurs inclusives”, “La diplomatie religieuse marocaine: les déterminants d’une géopolitique de la paix”, “Les espaces maritimes mondiaux, nouveaux territoires de la paix”, “Les dynamiques de l’État-nation dans la construction de la paix: le cas du Maroc”, “Le rôle de la zaouia dans la promotion de la culture de la paix”, et “Pour une prospective sociétale de la sécurité : une approche comparative”.



Par ailleurs, une convention de coopération portant sur la promotion d’une nouvelle vision de la paix au service d’un monde pacifique et durable, à travers des journées de la paix et des spiritualités, a été signée entre la Fondation Konrad Adenauer, la Maison Maroc pour la paix et la tolérance, et le Centre d’études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques au Maroc.