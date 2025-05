Fès : Près de 500 participants au carnaval scolaire régional

20/05/2025

Quelque 480 élèves de différents établissements d'enseignement publics et privés ont participé, samedi à Fès, au carnaval scolaire régional de la région Fès-Meknès, organisé à l'initiative de l'Académie régionale d'éducation et de formation en vue de mettre en valeur la dynamique créative des établissements d'enseignement.



Cet événement, organisé sous le signe "L'eau...secret de la vie et notre responsabilité partagée", a parcouru plusieurs places et avenues de la capitale spirituelle du Royaume.



Les représentants des neuf directions de l'enseignement de la région ont présenté, à cette occasion, leurs créations artistiques, mettant en valeur la nécessité de conserver l'eau en tant que ressource naturelle et essentielle à la continuation de la vie et d’éviter les comportements et les pratiques qui conduisent au gaspillage de cette ressource vitale.



Le directeur de l'AREF de Fès-Meknès, Fouad Arouadi, a souligné, à cette occasion, que cet événement a pour objectif de mettre en valeur la dynamique créative des établissements d'enseignement de la région, rapporte la MAP.



Il a ajouté que le carnaval s'inscrit dans le cadre des objectifs de la feuille de route de la réforme éducative 2022-2026, "Pour une école publique de qualité", qui accorde une grande importance aux activités de la vie scolaire, et de la nécessité d'inculquer aux élèves les valeurs de citoyenneté et de créativité.



Le directeur de l’AREF a noté qu'en préparation du carnaval régional, plus de 20 activités ont été organisées dans divers domaines (théâtre, musique, art oratoire) au niveau régional, dans le but d'encadrer le travail éducatif au sein des établissements d’enseignement et de créer un cadre approprié pour travailler sur un ensemble de thèmes à même d’enrichir les connaissances scientifiques des élèves.



M. Arouadi a également salué les efforts déployés par le personnel éducatif et administratif des directions provinciales et préfectorales d’enseignement de la région pour organiser des activités créatives axées sur la conservation de l'eau, ajoutant que les efforts seront encore intensifiés par l’organisation d’une nouvelle édition du carnaval au cours de la prochaine année scolaire avec une large participation des élèves.



Le programme du carnaval comprenait des activités artistiques et récréatives sur l'importance de la conservation de l'eau, ainsi que la distribution de prix et de certificats aux élèves ayant participé aux concours portant sur le théâtre, la prise de parole en public et la musique notamment.



L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 4ème programme de la feuille de route de la réforme 2022-2026 et de son cadre procédural pour les années 2024 et 2025, ainsi que de la mise en œuvre du programme régional "Festival des écoles de Fès-Meknès" visant à élargir le nombre de bénéficiaires des activités parallèles et à diversifier l'offre de divertissement pour les élèves au sein des établissements d'enseignement de la région.



L'Académie Fès-Meknès a lancé le programme "Festival des écoles Fès-Meknès" en novembre dernier, en tant que plate-forme de créativité, de concurrence loyale et d'engagement positif entre les établissements d'enseignement et de formation dans les zones urbaines et rurales.



Les activités du programme couvrent divers domaines, notamment la culture, la lecture, les sports, la robotique, la science, la technologie, l’éducation et l’environnement.