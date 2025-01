La 1ère édition du Congrès africain de pédiatrie, du 10 au 12 janvier courant à Casablanca

09/01/2025

La ville de Casablanca accueillera, du 10 au 12 janvier courant, la première édition du Congrès Africain de Pédiatrie, avec la participation de représentants d’associations médicales spécialisées provenant d’Europe, de pays maghrébins et africains.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès, organisé par l'Association Casablancaise des pédiatres privés (ACPP), en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), constitue une occasion de discuter des avancées médicales et épidémiologiques liées à la santé des prématurés, des nourrissons et des enfants, indique un communiqué des organisateurs, rapporte la MAP.



Cet événement scientifique, également organisé en partenariat avec plusieurs associations scientifiques spécialisées en pédiatrie à l’échelle internationale, européenne et africaine, permettra de débattre de nombreuses questions concernant la santé des prématurés, des nourrissons et des enfants, ainsi que des défis qui y sont liés au niveau du continent africain, précise-t-on de même source.



Ce rendez-vous médical reflète la forte présence du Maroc dans le domaine de la santé sur le continent africain, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à renforcer les partenariats Sud-Sud, étant donné que la santé, en tant qu’élément clé de la coopération maroco-africaine, représente une composante essentielle de la diplomatie parallèle.



Le programme du congrès, qui comprend diverses présentations et ateliers, sera marqué par le lancement du Prix Africain de la Santé "Docteur Abdellatif Berrada", sous l’égide de la FM6SS, et en partenariat avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc.



Des représentants de l’Association Internationale de Pédiatrie, de l’Association Francophone des Pédiatres d’Afrique Subsaharienne et de l’Association des Pédiatres Francophones, regroupant un grand nombre d’associations scientifiques spécialisées en médecine infantile et pédiatrique, ainsi que des associations maghrébines et africaines, prendront part à ce congrès.