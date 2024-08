De Calafiori à Todibo, les nouveaux visages ou recrues vedettes

16/08/2024

L'Italien Riccardo Calafiori, le Brésilien Savinho et le Français Jean-Clair Todibo s'apprêtent à plonger dans le grand bain de la Premier League, un terrain de jeu que connaît par coeur Dominic Solanke, ex-buteur de Bournemouth passé cet été à Tottenham, un plus gros poisson.



Les vice-champions d'Angleterre, très calmes sur le front des transferts, ont mis le paquet pour attirer l'international italien de 22 ans, courtisé par la Juventus Turin notamment après une saison 2023/24 très remarquée à Bologne.



Les 49 millions d'euros versés au club italien, d'après la presse, permettent d'étoffer une défense londonienne pourtant déjà bien pourvue, la meilleure de la saison dernière avec 29 buts encaissés et 18 "clean sheets" (matches sans but pris) en 38 rencontres.



Le défenseur central, rare satisfaction de la Nazionale durant l'Euro-2024, représente une menace pour l'arrière brésilien Gabriel, partenaire habituel de William Saliba. A moins que Mikel Arteta ne l'utilise sur un côté, un poste où il a moins de repères.



Les quadruples tenants du titre n'ont pas affolé le marché non plus cet été, avec une seule recrue enregistrée à l'aube de la nouvelle saison: Savinho, ailier droit brésilien de 20 ans.

Manchester City a versé 40 millions d'euros, selon les médias spécialisés, à Troyes (3e div. française), un de ses clubs satellites, pour signer le natif de Belo Horizonte.



Savinho n'a jamais porté le maillot de l'ESTAC, qui l'a d'abord prêté au PSV Eindhoven, puis à Gérone, autre club affilié au City Football Group (CFG), surprenant troisième du dernier championnat d'Espagne.



A Manchester, la concurrence sera rude pour celui qui portera le N.26 en hommage à l'Algérien Riyad Mahrez, son idole passé par l'Etihad Stadium. "Mahrez c'est Mahrez, Savinho c'est Savinho. A moi maintenant d'écrire ma propre histoire ici".

A 24 ans, le Guyanais met les pieds dans un cinquième championnat après l'Espagne (Barcelone), l'Allemagne (Schalke), le Portugal (Benfica) et la France.



Le joueur formé à Toulouse, un des piliers de l'OGC Nice la saison dernière, a rejoint les "Hammers" de Julen Lopetegui en prêt avec achat obligatoire, dont le montant atteint 40 millions d'euros selon une source proche du dossier.

S'il s'impose à Londres, il constituera une défense bleu-blanc-rouge avec le gardien Alphonse Areola et le capitaine Kurt Zouma.



Les "Spurs" n'ont pas remplacé leur avant-centre historique, Harry Kane, l'été dernier et ils s'en sont mordus les doigts. "Il nous donne des choses qui nous manquaient ces douze derniers mois", a reconnu Ange Postecoglou, cinquième de la dernière Premier League.



Le joueur de 26 ans, crédité de 19 buts avec Bournemouth, est "un grand professionnel et un bon gars, il s'est très bien intégré dans le vestiaire", a-t-il ajouté, jeudi devant les médias.

Solanke pourrait devenir la recrue la plus onéreuse de l'histoire de Tottenham qui, selon la presse, versera jusqu'à 75 millions d'euros aux "Cherries" si tous les bonus prévus sont activés.



L'attaquant anglais doit prouver qu'il peut enfin s'imposer dans un grand club, après des passages sans relief à Chelsea et Liverpool plus tôt.

Plusieurs recrues de l'été dernier ont été emportées par des blessures longues et/ou multiples à peine leurs contrats signés. La saison 2024-2025 leur offre un nouveau départ.



C'est le cas de l'international français Christopher Nkunku, apparu seulement onze fois en Premier League depuis son arrivée, escortée de grande espérances, en provenance de Leipzig. Malgré ses déboires physiques passés, il semble parti pour être titulaire dans l'équipe du nouvel entraîneur Enzo Maresca.



Les "Blues" espèrent aussi du mieux pour le milieu défensif Romeo Lavia, constamment blessé et au temps de jeu quasi-inexistant (30 minutes contre Crystal Palace fin décembre) l'an dernier.



Arsenal formule le même voeu concernant Jürrien Timber: le défenseur néerlandais de 23 ans, gravement blessé lors de la première journée de Premier League, n'était réapparu que pour la dernière, le 19 mai.