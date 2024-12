Vers l’approfondissement de l’industrie cinématographique nationale

10/12/2024

L’adoption par la Chambre des représentants du projet de loi n° 18.23 relatif à l’industrie cinématographique et à la réorganisation du Centre Cinématographique Marocain (CCM), représente un pas décisif vers une transformation profonde et moderne du secteur cinématographique marocain.



Présentée et défendue avec détermination par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette loi s’inscrit dans une stratégie de développement et de réhabilitation de notre patrimoine cinématographique. Elle vise à dynamiser et moderniser l’arsenal juridique existant, en encourageant notamment la coproduction de films historiques, rendant hommage à notre histoire et à notre identité nationales.



Parmi les avancées positives notables apportées par ce nouveau texte, on relève une nette harmonisation des principes régissant l’industrie cinématographique, une réorganisation rationnelle du CCM ainsi que la mise en place de pratiques de bonne gouvernance, d’égalité des chances et de transparence. Ces remarquables modifications témoignent d’une volonté d’inclure tous les acteurs et toutes les organisations professionnelles du secteur.



Il est à noter aussi que la nouvelle loi encadre divers aspects de la production, la distribution, l’importation et l’exportation des œuvres cinématographiques, ainsi que l’exploitation commerciale et culturelle de ces œuvres. Les sociétés de production bénéficieront également du soutien du CCM pour l’obtention des autorisations nécessaires afin d’encourager et faciliter les tournages en accord avec les valeurs nationales. Cette loi permet l’institution de plusieurs réformes administratives au sein du CCM, permettant des mesures destinées à renforcer la protection et la promotion de notre expression culturelle à travers le cinéma, et assurant que notre industrie cinématographique demeure à la pointe de l’innovation et du développement.



Cette loi marque donc une étape décisive vers le renforcement d’une industrie cinématographique marocaine dynamique et respectueuse de son héritage riche et varié. Le bureau exécutif de la CNPF espère que “les professionnels de la profession“ feront preuve de maturité et de rationalité pour participer activement à l’élaboration d’arrêtés d’application permettant de tirer les meilleurs profits des dispositions de cette nouvelle loi.



Pour le Bueau Exécutif

Le président : Abdelmajid Ballouty