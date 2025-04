Participation du Maroc au festival "Vues d'Afrique" de Montréal

La 41ème édition du Festival international de cinéma "Vues d’Afrique" s'est ouverte jeudi à Montréal avec la participation d'une trentaine de pays, dont le Maroc.



Le cinéma marocain est représenté à cette manifestation, qui se poursuit jusqu'au 13 avril, par le film "Triple A" de la réalisatrice Jihane El Bahhar, qui est en lice dans la compétition des longs métrages de fiction.



Le film relate trois histoires d’amour de protagonistes marginalisés dont les destins vont se croiser de manière inattendue. Cette comédie dramatique, qui explore la vie de trois personnages portés par une quête de dignité et d’affection, révèle les nuances de la pauvreté, célèbre l'amour et souligne les paradoxes de la condition humaine.



Le long métrage marocain a remporté plusieurs récompenses, dont le Prix du meilleur film étranger au Soho International Film Festival aux États-Unis, le Prix du public au Festival du film maghrébin à Haarlem aux Pays-Bas et le Prix du jury au Festival international de Naples en Italie.



"Triple A" a aussi été sélectionné dans la compétition officielle du Festival de Salerno en Italie (77ème édition), ainsi qu'au Festival international du film de Marrakech en 2023, dans le cadre du Panorama du cinéma marocain.



Selon les organisateurs, le Festival international de cinéma "Vues d’Afrique" a pour objectif de mieux faire connaître les réalités et la culture des pays du continent africain et des grandes diasporas particulièrement francophones, de renforcer les échanges avec les professionnels de l’audiovisuel et de développer des partenariats entre le Canada et les pays du Sud dans le domaine des industries culturelles.



Lors de sa 41ème édition, cet évènement propose plus de 120 films et séries TV de 32 pays. Des conférences abordant divers sujets, dont l’égalité des sexes, le développement durable et les droits de la personne sont également prévues.

Bouillon de culture

“ASF’ART”



La Fondation Hiba a annoncé le lancement de la deuxième phase de dépôt de candidatures pour bénéficier du fonds "ASF’ART" de mobilité artistique et culturelle dans les 12 régions du Maroc.

Cet appel à candidatures s'adresse aux artistes et étudiants d’arts âgés de 18 à 35 ans, qui disposent d'un projet de mobilité artistique ou culturelle durant les mois de mai, juin et juillet prochains, a ajouté la même source.

Elle a précisé que la soumission des candidatures est ouverte jusqu'au 16 avril courant à travers le lien (https://forms.gle/9bsMJqCLSaK6ZmxZA).



Lancé en 2023 à l’initiative du Fonds Roberto Cimetta et soutenu par l'Institut Français du Maroc, le fonds "ASF’ART", premier du genre dans le Royaume, a pour objectif de promouvoir la mobilité des jeunes artistes et étudiants dans les filières de l'art en leur offrant des opportunités de participation à des événements artistiques et de découverte de lieux culturels et en leur permettant d’explorer de nouvelles perspectives.



Selon ses initiateurs, ce mécanisme novateur permettra de faciliter la mobilité artistique nationale des professionnels des arts et de la culture et des étudiants, promouvoir la diffusion des œuvres artistiques au niveau national et accroître l’accès à la culture et aux arts.

Créée en 2006, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif œuvrant pour le développement et le rayonnement de la culture et des arts sous toutes leurs formes. Elle soutient la création, fédère les initiatives privées, encourage les talents et contribue à l’épanouissement des arts émergents et des créations contemporaines.



Quant au Fonds Roberto Cimetta, il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 1999. Elle compte parmi les acteurs majeurs de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture dans les pays du pourtour méditerranéen et particulièrement dans le monde arabe.