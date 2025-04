Projection de “Little Jaffna” à l’IF de Tétouan

02/04/2025

La projection du film “Little Jaffna” de Lawrence Valin aura lieu le 11 avril à l’Institut français de Tétouan. Le quartier de “Little Jaffna” à Paris est le cœur d’une communauté tamoule vibrante, où Michael, un jeune policier, est chargé d’infiltrer un groupe criminel connu pour extorsion et blanchiment d’argent au profit des rebelles séparatistes au Sri Lanka.



Mais à mesure qu’il s’enfonce au cœur de l’organisation, sa loyauté sera mise à l’épreuve, dans une poursuite implacable contre l’un des gangs les plus cachés et puissants de Paris.