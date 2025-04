"Les mille et un jours du Hajj Edmond" de la réalisatrice Simone Bitton en tournée au Maroc

04/04/2025

L’Institut français du Maroc a annoncé, jeudi, que la réalisatrice franco-marocaine Simone Bitton effectuera, du 15 au 23 avril, une tournée dans plusieurs villes du Royaume, pour présenter son long-métrage "Les mille et un jours du Hajj Edmond".



"Après une projection remarquée au Festival de Marrakech en 2024, la réalisatrice Simone Bitton sera en tournée dans les antennes de l’Institut français du Maroc pour présenter son film "Les mille et un jours du Hajj Edmond", en hommage à l’écrivain Edmond Amran El Maleh, indique l’Institut dans un communiqué.



Ce film rentre dans le cadre du programme de l’Institut français du Maroc baptisé "Plan Large", qui vise à promouvoir les différents genres cinématographiques, en jetant la lumière à la fois sur les œuvres des grands réalisateurs et celles des jeunes talents, tout en mettant l'accent sur le rôle du septième art en tant qu’espace d’échange, de découverte et de réflexion, note la même source.



La tournée parcourra les villes d’Oujda et de Fès (16 avril), de Meknès (17 avril), de Kénitra (18 avril), de Tanger (19 avril), de Rabat (20 avril), de Casablanca (22 avril) et de Marrakech (23 avril), afin de présenter ce long-métrage qui célèbre le dialogue interreligieux, dans le cadre de rencontres qui seront une occasion unique d’échanger avec la réalisatrice, poursuit-on.



"Les mille et un jours du Hajj Edmond" raconte des pans de la vie de feu Edmond Amran Elmaleh, ayant "laissé une œuvre littéraire foisonnante dans laquelle il articule magistralement mémoire personnelle et collective", a souligné l'Institut, ajoutant que "cette lettre cinématographique adressée à l’écrivain par la réalisatrice Simone Bitton, tisse des extraits de textes, témoignages, images d’archives et les propres mots de la cinéaste".



Simone Bitton est une cinéaste franco-marocaine, ayant réalisé de nombreux films documentaires qui ont contribué à une meilleure appréhension de l’actualité, de l’histoire et des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Lauréate du prix SCAM Charles Brabant 2024 pour l’ensemble de son œuvre, ses films ont été sélectionnés et primés dans plusieurs festivals prestigieux.



Né en 1917 à Safi et décédé en 2010 à Rabat, Edmond Amran El Maleh est une figure incontournable du paysage littéraire du Maroc, auquel il était profondément attaché. Professeur de philosophie, il ne commencera à publier ses livres qu’à partir de 1980, avec les œuvres "Parcours immobile" (1980), "Aïlen ou la nuit du récit" (1983), "Mille ans, un jour" (1986) et "Le Retour d’Abou El Haki" (1990).