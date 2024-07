Vernissage de l’exposition collective "La magie des débuts"

16/07/2024

Le vernissage de l’exposition collective "La magie des débuts" a eu lieu, vendredi au Centre culturel Iklyle de Tanger.



Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 31 juillet, donne à voir des peintures et œuvres créatives réalisées par les bénéficiaires de l'atelier des arts plastiques organisé par le centre tout au long de l'année.



Le Centre culturel Iklyle s'emploie à faciliter l'accès aux connaissances culturelles et artistiques, et à encourager les pratiques créatives et artistiques, telles que la musique, la photographie, le théâtre et les arts plastiques, créant ainsi une atmosphère propice qui permet à chacun de découvrir ses talents, d'éveiller son sens artistique, de l'exprimer et de le développer.



Les ateliers d'art du centre constituent un espace unique où les visiteurs peuvent exprimer leur potentiel créatif et explorer de nouveaux univers artistiques.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la programmation culturelle au Centre culturel Iklyle, Taoufiq Hamzaoui, a souligné que cette exposition s'inscrit dans le cadre des activités organisées par le centre, relevant de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation, au profit des bénéficiaires des ateliers de diverses tranches d'âge.



Il a affirmé que l'objectif de cette exposition, qui comprend 56 œuvres artistiques, est de mettre en lumière les créations de ces artistes en herbe et de les inciter à persévérer dans leur parcours artistique.



De son côté, l'encadrant de l'atelier, Youssef El Khamlichi, a expliqué que le choix du thème "La magie des débuts" symbolise les premiers pas des participants dans l'univers des arts plastiques où leurs préférences varient entre différentes écoles artistiques, telles que l'expressionnisme classique, l'impressionnisme, l'abstraction, la sculpture et la céramique, offrant ainsi un large éventail d'expressions créatives.



Il a également précisé que cette exposition marque le début d'un parcours artistique passionnant pour de nombreux participants de cet atelier, le premier du genre à Tanger, leur permettant de découvrir le monde de l'art en général et des arts plastiques en particulier.



Pour sa part, Kawtar Abouhazim, bénéficiaire de l'atelier, a exprimé sa joie de participer à cette exposition singulière, qui constitue une opportunité pour développer sa passion pour le dessin, voire envisager une carrière dans les arts plastiques, soulignant que cet atelier lui a permis d'affiner son talent artistique en développant ses compétences et techniques en dessin.



Quant à Israa Noukhal, une autre bénéficiaire de l'atelier, elle a relevé que cet atelier permet aux bénéficiaires de développer leur sens de créativité et d'exprimer leurs émotions à travers l'art, exprimant sa fierté de présenter ses œuvres dans cette exposition.

Bouillon de culture

Soirée



Une soirée artistique et culturelle a été organisée, samedi soir à Saïdia, à l'occasion du premier tournoi international de beach soccer féminin, qui s'est déroulé du 10 au 14 juillet.

Cette soirée culturelle s'inscrit dans le cadre d'activités parallèles programmées au profit des équipes participant à cette manifestation sportive, qui vise à contribuer au rayonnement touristique de la ville de Saïdia et à faire connaître le développement socioéconomique de la région de l’Oriental.

Cette cérémonie a été marquée par un spectacle de musique Reggada, interprété par une troupe locale, ainsi que par un défilé de mode mettant en avant le caftan marocain ainsi que la diversité et la richesse du patrimoine marocain.

Dans une déclaration à la MAP, le président du comité d'organisation du tournoi de beach soccer féminin de Saïdia, Mohamed Tijini, a indiqué que cette soirée culturelle, organisée dans le cadre des activités parallèles à cet événement sportif, constitue une opportunité pour les participants, en particulier ceux provenant des pays européens, de découvrir les potentialités touristiques de la ville de Saïdia et le patrimoine culturel de la région de l’Oriental, ainsi que les costumes traditionnels marocains authentiques et la diversité de l'art culinaire marocain.

A noter que le premier tournoi international de beach soccer féminin, organisée par l'Association Club des filles de Saïdia en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de football, en célébration du 25ème anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, a connu la participation de quatre clubs de Belgique, de France, d’Espagne et du Portugal ainsi que des équipes des FAR, du club municipal de Laâyoune, de la Renaissance de Berkane et du club de Saïdia.