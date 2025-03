Des ambassadeurs accrédités au Maroc visitent une exposition itinérante de photographies de l’ancienne médina de Salé

17/03/2025

Une délégation d’ambassadeurs accrédités au Maroc représentant notamment des pays arabes, africains et européens a visité, jeudi, une exposition itinérante de photographies de l’ancienne médina de Salé à la galerie Bab Fès.



Organisée par la commune de Salé en collaboration avec la Fondation diplomatique, cette visite a pour objet de promouvoir la diplomatie culturelle et de mettre en valeur le patrimoine historique multiséculaire de la ville de Salé.



L'exposition placée sous le thème "Salé : racines et civilisation", propose une série de photographies mettant en lumière les principaux témoignages du passé de la médina, tels que ses murs séculaires, ses portes emblématiques, ses mosquées, ses écoles, ses places et ses ruelles. A travers ces clichés, les visiteurs peuvent découvrir la richesse architecturale et les multiples facettes de l'histoire de cet ancien carrefour des civilisations.



"Cette visite s'inscrit dans le cadre des initiatives destinées à faire découvrir aux ambassadeurs accrédités à Rabat les richesses culturelles et architecturales du Royaume", a indiqué le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek.



Par la même occasion, la délégation d'ambassadeurs a pu explorer plusieurs sites historiques comme la Grande Mosquée de Salé et Borj ad Dumû, a ajouté M. Habek dans une déclaration à la presse, relevant qu'il s'agit de mettre en évidence la profondeur historique et l'authenticité de Salé, de promouvoir l'image de la ville en tant que destination culturelle et touristique attractive et comme havre de tolérance et de coexistence.



L'ambassadrice du Royaume Hachémite de Jordanie au Maroc, Jumana Suleiman Ali Ghunaimat, a de son côté souligné que cette visite a été l'occasion de découvrir les monuments, l’histoire, le patrimoine et l’héritage de la ville de Salé. "La délégation a apprécié une exposition illustrant les trésors et le riche passé de Salé", a-t-elle dit, notant que les sites historiques de la ville reflètent les efforts continus déployés par le Royaume pour la préservation et la mise en valeur de son héritage patrimonial.



Ont pris part à cette visite une trentaine de diplomates accrédités à Rabat, dont les ambassadeurs d'Australie, de Bulgarie, d’Egypte, de Finlande, du Ghana, d'Irlande, du Mexique, de Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Cameroun, d'Irlande, du Soudan, de la RDC et du Sud Soudan.