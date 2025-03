Asmaa Rochdi, une artiste-peintre au service de l'émancipation de la femme africaine

13/03/2025

À travers ses portraits saisissants, l'artiste-peintre Asmaa Rochdi parvient à donner une voix à des femmes qui, dans de nombreuses cultures africaines, ont rarement eu l'occasion de s’exprimer publiquement. Par le biais de son pinceau, elle transforme le corps féminin en un symbole d’émancipation, de force et de beauté, capable de porter des récits trop souvent effacés par le temps et l’histoire.



Au cœur de ses créations, Asmaa Rochdi met en lumière la figure de la femme africaine, en particulier à travers une exploration des multiples formes d’expression féministe noire. Le corps féminin, et plus spécifiquement celui de la femme noire, devient non seulement un objet d’art, mais également un sujet de revendication et de révolte.



Sa peinture, à la fois exaltante et audacieuse, s’impose comme un espace d’expression où se mêlent une identité culturelle affirmée et une vision résolument moderne. Ses œuvres, aux couleurs éclatantes et aux formes singulières, plongent l’observateur dans un univers où l’art devient un territoire symbolique puissant, porteur de messages profonds et d’émotions intenses.



Originaire de Marrakech et ayant vécu entre Genève et Casablanca, Asmaa Rochdi puise une grande partie de son inspiration dans ses nombreux voyages, notamment à travers l’Afrique. Cette immersion dans des cultures variées nourrit sa vision artistique et lui permet de créer des œuvres où le corps de la femme noire occupe une place centrale.



"Mes portraits portent une parole longtemps muselée, affirmant la beauté et la noblesse des femmes noires, mais aussi leur capacité à se révolter contre les stéréotypes et les oppressions", a-t-elle confié à la MAP.



Dans ses toiles, le contraste frappant entre la peau sombre de ses modèles et les couleurs vives accentue la dualité entre souffrance et affirmation de soi. Le corps féminin devient un champ de bataille où la couleur et la lumière se fondent pour créer une dynamique de libération.



"La couleur et la lumière sont essentielles dans ma palette. Sans lumière, il n’y aurait que le chaos, et je ne peux même l’imaginer", a-t-elle souligné, notant que la couleur est un langage préverbal, un moyen d'expression dans le silence, pour dire ce qui ne peut être dit avec des mots.



Dans sa quête identitaire, Asmaa Rochdi parvient à allier une grande élégance avec une exploration artistique audacieuse. Son travail se distingue par un profond respect de l’histoire de l’art tout en s’aventurant sur des territoires inédits, où la diversité culturelle et l’expression artistique sont célébrées. Ses toiles deviennent des fenêtres ouvertes sur un monde onirique, où chaque forme et chaque couleur se transforment en instruments de réflexion.



Ses œuvres s’inscrivent dans une réflexion plus vaste sur la diversité dans l’art contemporain. Bien que ses formes échappent à la représentation classique, elles cherchent à offrir une identité contemporaine renouvelée. L’artiste revendique un sens caché, une profondeur qui dépasse la simple esthétique.



Cette volonté de réécrire l’histoire et d’émanciper les femmes africaines trouve également un écho dans l’association qu’Asmaa Rochdi a fondée : L'association Art et Voyage. En rassemblant artistes et passionnés autour de valeurs telles que le dialogue interculturel et l’échange, cette association incarne la vision d’Asmaa d’un art qui transcende les frontières géographiques et culturelles.



Ses œuvres, qui parlent d’origines, de féminisme et de révolte, s’intègrent pleinement dans ce projet global où l’art devient un moyen de mieux comprendre l’autre et de favoriser la solidarité à travers la culture. Art et Voyage représente le prolongement naturel de son engagement artistique et personnel, un engagement qui vise à faire de l’art un puissant vecteur de dialogue et de compréhension interculturelle.



Par Karima El Otmani (MAP)