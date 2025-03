Exposition "L’Echo de l'Aïta" d'Abdelkader Meskar : Une immersion au cœur du patrimoine musical marocain

24/03/2025

La galerie Dar Cherifa de Marrakech accueille, jusqu'au 4 avril prochain, l'exposition "L’Echo de l'Aïta" de l’artiste-peintre Abdelkader Meskar, sous le thème "Une immersion dans les cris et chants de l'âme marocaine".



Cette manifestation artistique, qui donne à voir et à apprécier une panoplie d’œuvres inédites, propose une réflexion visuelle autour des origines populaires et de la charge émotionnelle de ce genre musical ancestral, porté par les Cheikhates, ces femmes chanteuses itinérantes, véritables gardiennes de la mémoire collective.



A travers ses toiles, l’artiste retrace l’histoire de l’Aïta, en explorant les récits de vie, d’amour et de douleur véhiculés par ces voix féminines, tout en établissant un parallèle saisissant avec le Blues, cette musique née dans le sud des Etats-Unis, marquée elle aussi par les souffrances et les espoirs d’une communauté ayant enduré de profondes injustices et aspirant à la liberté.



Dans une déclaration à la MAP, M. Meskar a souligné que cette exposition se veut "une passerelle entre deux univers musicaux, deux formes d’expression populaires nées de la douleur des peuples et qui, chacune à sa manière, portent la mémoire d’une époque et d’une société".



"A travers L’Echo de l’Aïta, j’ai voulu rendre hommage à ces femmes, les Cheikhates, qui, par la force de leur voix, ont su transmettre des fragments de vie, des amours déchus, des combats oubliés... L’Aïta n’est pas qu’un chant, c’est un cri, une poésie brute et sincère que j’ai tenté de retranscrire en images", a-t-il confié.



Selon l’artiste-peintre, le choix de Marrakech et du cadre historique de Dar Cherifa traduit une volonté d’unir patrimoine architectural et immatériel, afin de créer un espace de dialogue où l’histoire et la mémoire vivante du chant populaire marocain se rencontrent et se répondent.



Approchés par la MAP, des visiteurs ont salué la profondeur du travail artistique et l’intensité des émotions véhiculées par cette exposition, qui s’inscrit dans la dynamique culturelle de la cité Ocre en mettant en valeur la diversité, la richesse et la profondeur du patrimoine national.



Installées dans une atmosphère intimiste, les œuvres offrent au public un voyage entre abstraction et figuration, où les silhouettes des Cheikhates se fondent dans des paysages oniriques, tandis que les couleurs terreuses et les textures travaillées rappellent avec brio les terres originelles de l’Aïta.



Natif de Casablanca, Abdelkader Meskar est l'une des figures de la scène artistique contemporaine, explorant la mémoire collective à travers des œuvres abstraites empreintes de dynamisme et de mouvement.



Professeur d’arts plastiques, il partage son savoir et sa vision artistique tout en poursuivant une carrière riche et diversifiée, ponctuée d’expositions au Maroc et à travers l’Europe.