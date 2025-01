Un riche programme pour la célébration du Nouvel An amazigh 2975 à Agadir

08/01/2025

Un programme riche et varié en animations et activités a été concocté par la commune d’Agadir pour la célébration du Nouvel An amazigh (Id Yennayer 2975).



Prévue du 10 au 17 janvier, "cette célébration s’inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par SM le Roi Mohammed VI, d’instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc", indique un communiqué de la commune d’Agadir, notant que "ce geste Royal renforce la reconnaissance de la culture amazighe comme composante essentielle de l’identité marocaine".



Le programme des festivités couvrira 12 lieux dans la ville, notamment les places publiques, les jardins et la promenade d’Anza et d’Agadir à même d'offrir aux habitants de la capitale du Souss et à ses visiteurs une opportunité exceptionnelle de profiter d’activités et d’événements dans une ambiance festive.



Le public aura rendez-vous aussi avec des expositions de coopératives artisanales et de produits locaux, mettant en avant les créations des artisans, ainsi qu’une exposition photographique illustrant la richesse et la diversité du patrimoine culturel amazigh.



Au menu d'"Id Yennayer 2975", figurent également des conférences qui aborderont des thèmes tels que "L’amazighité à la lumière du recensement 2024" et "La production télévisuelle et dramatique amazighe", avec la participation d’experts et de chercheurs amazighs.



Les citoyens et visiteurs d’Agadir pourront également assister à de grandes soirées artistiques organisées sur trois scènes principales : Tikiouine, place Al Amal, et la Kasbah d’Agadir Oufella.



Ces spectacles mettront en lumière les plus grandes stars de la chanson amazighe ainsi que des performances de Raïs et Ahwach.

Par ailleurs, dans le cadre du programme cinématographique, le film "Mouga Yushkad" sera projeté à Anza, Talborjt et Bensergao.



Pour enrichir l’expérience, des points de dégustation de plats amazighs seront installés le long des promenades d’Anza et d’Agadir.

Un spectacle "Tanggift" mettra en scène les traditions du mariage amazigh authentique, accompagné de troupes artistiques représentant la diversité culturelle de la région de Souss-Massa.



Organisé en partenariat avec le Conseil régional de Souss-Massa, le Conseil régional du tourisme de Souss-Massa et l’Association du Festival Timitar, l'événement "Id Yennayer 2975" vise à valoriser la culture amazighe en tant qu’élément fondamental de l’identité marocaine et à consolider les valeurs de coexistence et d’ouverture culturelle.



Il aspire également à positionner Agadir comme une destination touristique et culturelle d’excellence, à l’échelle nationale et internationale, conformément au plan d’action de la commune qui vise à faire de la ville un phare culturel et une capitale universelle de la culture amazighe, conclut le communiqué.