L’ambiance solaire des «Journées culturelles marocaines» s’empare de l’emblématique Place Saint-Michel

06/04/2025

L’ambiance solaire des «Journées culturelles marocaines» s’est emparée vendredi en fin d'après-midi de l’emblématique place parisienne Saint-Michel, très fréquentée par les touristes, pour une semaine de festivités, au grand plaisir des milliers de visiteurs qui y ont afflué dès le premier jour, ravis de trouver « un bout du Maroc » dans le célèbre quartier latin de la capitale française.



A l’initiative du Consulat général du Maroc à Paris et de la Mairie du 6-ème arrondissement de la ville, la place drapée des couleurs nationales dévoile jusqu’au 13 avril, les différentes facettes de la culture du Maroc et la richesse de son patrimoine dans le cadre d’un village éphémère où se mêlent ambiance souks, odeurs d’épices, objets artisanaux et spécialités culinaires.



Le coup d’envoi de la manifestation a été donné par l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, en présence notamment de la consule générale du Maroc à Paris, Nada Bakkali Hassani, et du maire du 6e arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq, sur fond de musique et de chants patriotiques entraînants, répétés en chœur par l’assistance, constituée en majorité de membres de la communauté marocaine.



« C’est avec beaucoup de fierté que je suis là. Il y a une ambiance formidable au cœur du quartier latin, à la place Saint-Michel, avec des milliers de Marocains venus célébrer leur identité, marocanité, diversité et la relation franco-marocaine », a affirmé Mme Sitail dans une déclaration à la MAP.



L’ambassadrice s’est dite autant émue d’y voir mis en valeur « le patrimoine qui est le nôtre, que ce soit le zellij, l’art du tapis, l’orfèvrerie, tous ces métiers ancestraux qui font l’identité marocaine ».



De son côté, Mme Bakkali Hassani a souligné que les Journées qu’organise sur une semaine le consulat général du Maroc à Paris en collaboration avec la Mairie du 6e arrondissement de la ville, se veulent une occasion pour présenter, en ce lieu touristique incontournable de la capitale française, « la culture marocaine et la richesse du patrimoine culturel national ».



Plusieurs associations sont venues du Maroc pour exposer leur travail dans le cadre de cette initiative qui fédère aussi des Marocains de France, a précisé la consule générale du Maroc à Paris.



« C’est une communauté qui tient à sa marocanité et ses origines », a-t-elle relevé.

Pour sa part, le maire du 6e arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq s’est dit « très heureux d’accueillir sur la place Saint-Michel ce très beau village marocain qui symbolise l’amitié entre la France et le Maroc, une amitié qui remonte à fort longtemps et qui connaît aujourd’hui une nouvelle dynamique ».



Se félicitant de l’affluence au premier jour du salon, le beau temps printanier ayant aidé, il évoque déjà «la réussite» de cette manifestation qui permettra à «de nombreux Français d’avoir envie d’aller au Maroc et aux Marocains qui vivent à Paris de retrouver leurs racines grâce à cette manifestation intense, au cœur de Paris ».

Et d’ajouter que l’année prochaine sera marquée par l’ouverture, pas loin de la place parisienne hôte de cet événement, sur le boulevard Saint-Michel, du « Centre culturel marocain à Paris ».



Avant même le début des « Journées culturelles marocaines », la manifestation figurait parmi la sélection des « sorties incontournables » de la journée à Paris et en Île-de-France (région parisienne), recommandées par le city-guide « Sortiraparis.com ».



«Les beaux jours reviennent à Paris et apportent avec eux un air de vacances. Les belles idées de sorties fleurissent en plein air, et on profite de la capitale sous le soleil», relève le site qui cite parmi les bons plans de sorties la Place Saint-Michel, où « l'heure est au dépaysement» avec les Journées culturelles marocaines.



«Ce rendez-vous s'apprête à nous donner le goût du voyage à travers différents stands destinés à promouvoir la culture du pays sous toutes ses coutures », promettait-on, évoquant un pays «aux mille facettes» qui «voit sa culture rayonner à travers le monde, entre ses traditions hautes en couleur, son art de vivre et ses spécialités culinaires ».



Et de conclure : «Sur la place Saint-Michel, à deux pas des bords de Seine, les différents stands de ce village marocain se feront les porte-étendards du pays du soleil couchant. Au programme, de la gastronomie, de l'artisanat ou encore des animations culturelles. De quoi inspirer les âmes en quête d'évasion pour un prochain séjour ensoleillé ! »