Casa Mediterráneo dévoile sa programmation culturelle au Maroc

03/04/2025

L’institution espagnole Casa Mediterráneo a programmé, pour le mois d’avril, une série d’événements culturels au Maroc, visant à renforcer le dialogue interculturel et la coopération entre les deux pays.



Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la diffusion des expressions artistiques et littéraires, la Maison de la Méditerranée propose, en coordination avec les Instituts Cervantes au Maroc et l’Ambassade d’Espagne à Rabat, un vaste programme d’activités dans plusieurs villes, précise Casa Mediterráneo dans un communiqué.



A Khouribga, l’institution participe, du 10 au 16 avril, à la Rencontre Internationale d’Artistes de la Kasbah, un événement rassemblant des créateurs de diverses disciplines autour d’ateliers, de conférences et de rencontres institutionnelles. Ainsi, la chercheuse en histoire de l’art et collaboratrice de l’institution, Natalia Molinos, interviendra lors de plusieurs activités prévues à cette occasion.



De même, l’écrivain espagnol Javier Roca présentera, dans le cadre de la Journée Internationale du Livre et du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), son ouvrage "La conexión Tánger" le 22 avril à Tanger, avant de le remettre en lumière le 23 avril au stand de l’Institut Cervantes à Rabat.



Cette programmation inclut également un hommage à l’ouvrage Contes des deux rives de l’écrivaine Concha López Sarasúa, le 25 avril à Rabat, dans le cadre du SIEL. Un hommage similaire se tiendra le 23 avril à Marrakech, suivi, le lendemain, d’un atelier d’écriture créative destiné aux élèves de l’Institut Cervantes de la ville, animé par Natalia Molinos et Ana Cris Baidal.



Parallèlement, l’exposition Images du Maroc (1903-1927) de l’artiste espagnol Mariano Bertuchi sera accueillie par l’Institut Cervantes de Tétouan. Présentée avec succès à Alicante, cette exposition offre aux visiteurs une immersion dans l’univers visuel du Maroc du début du XXe siècle, à travers le regard de Bertuchi, figure emblématique de la peinture orientaliste.

Par cette programmation ambitieuse, l’institution réaffirme sa vocation de passerelle culturelle entre les deux rives de la Méditerranée, relève la même source.



Fondée en 2009, Casa Mediterráneo est un instrument de diplomatie publique dont l’objectif principal est de favoriser l’échange de connaissances et de rapprocher l’Espagne des autres pays du bassin méditerranéen.