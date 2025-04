Session printanière du 46ème Moussem culturel international d'Assilah

06/04/2025

La Fondation du Forum d'Assilah organise, du 5 au 20 avril, la session printanière de la 46ème édition du Moussem culturel international d'Assilah.



Cette session, consacrée aux arts plastiques, comprend des expositions et des ateliers artistiques mettant en vedette des artistes venus du Maroc, de Bahreïn, d'Espagne, de Syrie, de Roumanie, de Belgique et de Grande-Bretagne, indique un communiqué de la Fondation.



Au programme figurent également l'atelier des talents du Moussem et l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.



La Fondation avait annoncé, lors de son assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 mars dernier, que cette édition du Moussem se déroulera en trois sessions.



Il s'agit de la session printanière dédiée aux arts plastiques et aux ateliers créatifs, et la session d'été, qui sera consacrée à l'atelier des fresques murales et ponctuée également par l'atelier des talents du Moussem et l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour les enfants.



A cela s'ajoute la session d'automne, qui sera marquée par une conférence en hommage au fondateur de la Fondation du Forum d'Assilah, feu Mohamed Benaissa, dans le cadre de l'espace de la "Tente de créativité", ainsi que deux colloques sous les thèmes "L'art et le pouvoir de la technique" et "L'art contemporain et les systèmes de soutien", et une conférence intitulée "Abdelkrim Ouazzani et la sculpture marocaine contemporaine".



Cette édition sera émaillée également de plusieurs événements littéraires et culturels, accueillant des dizaines d’artistes et de créateurs des quatre coins du monde, en sus de la remise de deux prix: le Prix TChicaya U Tam’si de la poésie africaine (13ème édition) et le Prix Buland Al-Haïdari de la jeune poésie arabe (8ème édition).



Il est à noter que le journaliste et écrivain Hatim Betioui a été élu secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, succédant à son fondateur et initiateur du Moussem culturel international d'Assilah, feu Mohamed Benaissa.

Bouillon de culture

Exposition



Le vernissage de l'exposition "El Salvador: Beauté en couleurs" a eu lieu, vendredi soir à la galerie de l'Institut Cervantès de Tanger, l'occasion de célébrer l’art salvadorien contemporain.

Cette exposition, organisée par l’ambassade d'El Salvador au Maroc, en collaboration avec l’Institut Cervantès de Tanger, donne à voir 23 œuvres d’art de 17 artistes originaires de ce pays d’Amérique centrale.

Parmi eux figurent Madger Linares, Renacho Melgar et Carlos Ovidio Rosales, dont les créations mêlent graffiti urbain, portraits traditionnels et paysages éclatants, offrant une vision poétique et puissante de l’identité et de la mémoire salvadoriennes.

"C’est la plus grande exposition d’art salvadorien jamais présentée en Afrique", a souligné l’ambassadeur de la République d'El Salvador au Maroc, Ignacio de Cossío, notant que "ces œuvres reflètent une mémoire profonde enracinée dans la société salvadorienne, ainsi que la richesse naturelle de notre territoire".

Dans une déclaration à la presse, l’ambassadeur a mis en avant la place qu'occupe la ville de Tanger comme un carrefour de cultures et de civilisations, relevant qu'il s'agit d'une "cité internationale, hospitalière et accueillante".

Pour sa part, le directeur de l’Institut Cervantès de Tanger, Juan Vicente Piqueras, a souligné l’intérêt croissant du public marocain pour l’art et la culture ibéro-américains, relevant que ce genre d'expositions contribue au renforcement du dialogue entre le Maroc, les pays arabes et le monde hispanique.

A cette occasion, l’ambassadeur a remis un trophée au Consul Honoraire de la République d'El Salvador dans la région du Nord, Omar Kadaoui, président de l’Association maroco-salvadorienne d’amitié et de coopération, en reconnaissance de son engagement pour la promotion et le renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 19 avril, invite ainsi le public à découvrir une collection variée et colorée de peintures, qui sont l'œuvre de talentueux artistes salvadoriens.