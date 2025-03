Tétouan: Installation des doyens des facultés et écoles relevant de l’UAE

28/03/2025

La cérémonie d’installation des nouveaux doyens et directeurs des facultés et écoles relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a eu lieu, jeudi au siège de l’Université à Tétouan.



Il s’agit de Khadija Haboubi, directrice de l'Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) d'Al Hoceima, de Tayeb El Ouazzani, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan, de Mustapha Stitou, doyen de la Faculté des sciences de Tétouan, d’Ahmed Allali, doyen de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger (FSJEST) et de Mohamed Bakkali, doyen de la Faculté des sciences et techniques (FST) d'Al Hoceima.



Dans une allocution à cette occasion, le président de l'UAE, Bouchta El Moumni, a indiqué que la nomination de ces nouveaux responsables incarne la continuité, le renouveau et le développement que l'Université aspire à consacrer, rapporte la MAP.



Ces nominations s’inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à améliorer les performances de l'Université pour créer une nouvelle génération de talents capables de relever les défis futurs avec efficacité et un grand professionnalisme, a-t-il poursuivi, appelant, dans ce sens, les responsables universitaires à contribuer efficacement au développement de l'université, et ce en promouvant une culture d'initiative et de gestion collaborative, ce qui contribuera à améliorer l'environnement de travail et l'efficacité des établissements universitaires.



M. El Moumni a, en outre, noté que ces nominations représentent un aboutissement des longs parcours scientifiques et professionnels des personnes nommées, et de leurs connaissances et expériences accumulées en matière de travail administratif dans les différents postes qu'elles ont occupés au sein de l'Université.



Pour sa part, Mme Haboubi a évoqué les objectifs de son projet académique à la tête de l'ENSA d'Al Hoceima, basé sur le renforcement de la position de cet établissement parmi l’ensemble des instituts et écoles de formation d'ingénieurs, tout en poursuivant son leadership et sa recherche scientifique.



De son côté, M. Bakkali a présenté les grandes lignes du projet de développement de la FST d'Al Hoceima, conformément aux Hautes Orientations Royales et aux recommandations du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, tout en accompagnant le projet de développement de l'UAE et le programme de développement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Quant à M. El Ouazzani, il a affirmé son engagement à développer la faculté, tout en maintenant la réputation qu’elle a acquise depuis plus d'un demi-siècle, soulignant, dans ce sens, la nécessité de revoir les méthodes de gestion du décanat, et de veiller à adopter une gestion participative et à améliorer les partenariats.



En outre, M. Stitou a relevé que la Faculté des sciences de Tétouan, et celle des lettres et des sciences humaines de la même ville, représentent le premier noyau de l'UAE, ce qui nécessite de poursuivre ce leadership et de faire de ces facultés des lieux de dialogue, de recherche scientifique et d'innovation.



M. Allali a, quant à lui, noté que le chantier de réforme des universités est un effort collectif, soulignant l'importance d'ajuster les missions et les spécialisations de la faculté aux orientations du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui visent une adaptation continue pour répondre aux besoins de la société.



La cérémonie d’installation s'est déroulée en présence des doyens des établissements universitaires, ainsi que du personnel académique et administratif de l’Université.