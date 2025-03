Errachidia : Plus de 200 bénéficiaires d’une caravane médicale de chirurgie de la cataracte

20/03/2025

L’Hôpital Prince Soltane Ben Abdelaziz d’ophtalmologie à Errachidia accueille, du 17 au 21 mars courant, une caravane médicale de chirurgie de la cataracte devant bénéficier à plus de 200 patients.



Initiée par la Délégation provinciale de la Santé en partenariat avec le Centre Hospitalier Régional Moulay Ali Chérif et l’hôpital Prince Soltane Ben Abdelaziz d’ophtalmologie, cette caravane s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer l’accès aux traitements médicaux spécialisés, à réduire les délais d’attente et à renforcer l’offre de santé dans la région.



Cette action humanitaire, menée en collaboration avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Drâa-Tafilalet, entend apporter espoir aux patients souffrant de cataracte et à les aider à retrouver une vie normale en recouvrant leur vue, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Errachidia, Brahim Achaoui a mis en avant l’importance de cette initiative qui a mobilisé un important staff médical et logistique afin d’en assurer la réussite.



La caravane médico-chirurgicale qui bénéficie à des patients relevant de la province d’Errachidia et des communes avoisinantes entend renforcer la proximité en matière de prestations de soins oculaires, a-t-il dit.



Pour sa part, le directeur de l’hôpital Prince Soltane Ben Abdelaziz d’ophtalmologie Amrani Abdelali, a relevé que cette caravane vise à renforcer l’offre de soins et à réduire le nombre des patients atteints de cette pathologie, inscrits sur la liste d’attente des hôpitaux de la région de Drâa-Tafilalet.



Pour assurer plein succès à cette action de solidarité et offrir les soins nécessaires dans les meilleures conditions, une équipe médicale spécialisée a été mobilisée, comprenant notamment des ophtalmologistes, infirmiers, techniciens et membres du personnel de l’hôpital Prince Soltane Ben Abdelaziz d’ophtalmologie.



Les bénéficiaires de cette caravane médicale ont salué les efforts des staffs médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs qui se sont mobilisés pour réussir cette opération hautement humanitaire.