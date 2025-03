Le 1er Congrès international sur l’entrepreneuriat et les écosystèmes de l’innovation en Afrique, les 4 et 5 avril à Fès

28/03/2025

La première édition du Congrès international sur l’entrepreneuriat et les écosystèmes d’innovation en Afrique, se tiendra les 4 et 5 avril prochain à Fès.



Organisé par l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Fès (ENCG Fès) et l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT), en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières et plusieurs partenaires académiques africains et internationaux, cet événement ambitionne de favoriser les échanges et collaborations pour une croissance durable et innovante en Afrique.



Ce congrès rassemblera des experts, chercheurs et entrepreneurs pour débattre des dynamiques entrepreneuriales et des écosystèmes d’innovation en Afrique. Au programme, des conférences plénières, des débats et une série d’ateliers thématiques portant sur des sujets tels que l’accompagnement entrepreneurial, l’impact de l’intelligence artificielle, le financement des startups, ou encore l’innovation et les technologies propres.



En plus des sessions scientifiques, une table ronde sera dédiée à l’écosystème de l’entrepreneuriat scientifique en Tunisie, ainsi que des conférences et des échanges sur les enjeux sectoriels et territoriaux de l’entrepreneuriat africain, avec un accent particulier sur la transformation digitale, l’économie sociale et solidaire, ainsi que l’entrepreneuriat des jeunes.



Cet événement, auquel participeront des institutions issues de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Niger et du Cameroun, ambitionne de favoriser les synergies entre les acteurs académiques et économiques pour encourager une croissance entrepreneuriale durable et inclusive sur le continent.