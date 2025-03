Taounate : session de formation au profit de cadres pédagogiques sur l'encadrement des colonies de vacances

24/03/2025

Une formation destinée aux cadres pédagogiques candidats à l’encadrement des colonies de vacances d’été a été organisée, du 16 au 22 mars au centre de colonie d’Ouardzagh, dans la province de Taounate.



Cette formation, supervisée par la direction provinciale la jeunesse, a bénéficié aux stagiaires affiliés à des associations de la société civile à travers notamment des ateliers théoriques et pratiques dans le but de les préparer sur les plans pédagogique et légal de manière à leur permettre d’assumer cette responsabilité.



L’accent a été mis sur les missions de l'animateur, les exigences du développement de l'enfant et les activités éducatives dédiées aux colonies de vacances ainsi que celles en lien avec les jeux, le théâtre et les soirées pédagogiques, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable de cette session de formation, Saad Ajbali a indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre de l'effort visant à préparer un groupe de cadres éducatifs affiliés aux associations pour l’encadrement des enfants dans les colonies, ajoutant que les bénéficiaires de la formation ont été initiés à des mécanismes de travail en lien avec cette activité.



Pour sa part, Youssef Al Omrani, l'un des bénéficiaires de cette formation, a souligné l'importance de cette initiative encadrée par un personnel hautement qualifié.



Il a noté que la formation comprenait des volets théoriques et pratiques, ajoutant que les ateliers organisés dans le cadre de cette formation "nous ont permis de connaître les mécanismes de prise en charge des enfants dans les colonies de vacances".