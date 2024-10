Stage de formation au Complexe Mohammed VI de football au profit d'ex-joueurs professionnels marocains

15/10/2024

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) organisera un stage de formation, du 14 au 18 octobre, au Complexe Mohammed VI de football, en réponse à la demande de l’Association des ex-joueurs internationaux et professionnels marocains des Pays-Bas.



Par cette initiative, ces ex-joueurs professionnels souhaitent intégrer le système de formation des entraîneurs de la FRMF et, ainsi, participer activement au développement du football marocain, indique la Direction technique national dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF.



Ayant acquis une grande expérience, poursuit la même source, ces joueurs «sont désireux de mettre leur expertise au profit de leur pays, tout en obtenant la reconnaissance de leurs diplômes par la FRMF et la CAF».



Ce stage a pour objectif de mettre à niveau les diplômes UEFA-CAF des titulaires d’un diplôme UEFA et de proposer un module préparatoire à la session Fast Track B CAF pour ceux qui n’ont pas de diplôme mais répondent aux critères exigés pour ce type de cours accéléré.



Au total, 32 joueurs sont conviés à ce stage, dont 14 titulaires d’un diplôme UEFA A actuellement en activité en Europe, conclut le communiqué.

Coupe d'excellence

Voici les résultats et la suite du programme de la 4è journée de la Coupe d'excellence 2024-2025, compétition officielle organisée sous l’égide de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) :

JSM-WAC : 0-5

CJBG-FUS : 2-1

USMO-SCCM : 1-0

RCOZ-OCS : 1-1

KACM-JSS : 2-0

WAF-RSB : 1-1

OCK-MAT : 1-2

KAC-Raja : 0-1

DHJ-MCO : 0-0

NB : Les matches HUSA-OD, USYM-ASFAR, RBM-MAS, CODM-CAYB, CAYB-RCAZ, UTS-RAC et IRT-SM devaient avoir lieu lundi.