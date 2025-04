Rachid El Morabity remporte la 2ème étape du Marathon des sables

08/04/2025

Le Marocain Rachid El Morabity s'est adjugé la deuxième étape de la 39e édition du Marathon des sables, disputée lundi entre les localités d’Oued Tijekht, dans la province d’Errachidia.



Après son cadet Mohamed El Morabity qui a remporté la première étape la veille, Rachid El Morabity s’est imposé lors de cette étape de 40,8 km en 05h 54min 35sec. Il a devancé de 01min 17sec son frère, Mohamed El Morabity, et de 05min 05sec son compatriote Hamid Yachou. À l’issue des deux premières étapes, les trois Marocains en tête se retrouvent presque au coude-à coude, ce qui laisse entrevoir une bataille impitoyable lors des prochaines étapes, et surtout sur la longue étape de 85.3 km.



Chez les dames, la Française Maryline Nakache a bouclé l’étape en 07h 07min 27sec, terminant sixième au classement général mixte derrière cinq hommes. Elle devance de nouveau très largement ses concurrentes directes, en l'occurrence la Marocaine Aziza El Amrany, qui a signé un temps de 07 h 48min 31sec et la Néerlandaise Ragna Debats, qui a terminé à la 3e place après avoir parcouru l’étape en 07h 58min 51sec.



Le Marathon des Sables est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes (250 km), en autosuffisance alimentaire et en allure libre, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).

La 38e édition du MDS, organisée du 12 au 22 avril 2024, a été remportée par les Marocains Rachid El Morabity et Aziza El Amrany.



Divers

Coupe de la CAF



La RSB affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade municipal à Berkane, le club ivoirien de l’ASEC Mimosas pour le compte du match retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF.

Le club berkani, double lauréat de l’épreuve, s’était imposé au match aller à Abidjan sur le score de 1 à 0.



Semi-marathon



La 8è édition du Semi-marathon international de Meknès "Les Portes Anciennes" sera organisée le 11 mai à Meknès. Organisé par l’Association Essaada pour le développement et la cohabitation, en partenariat avec la Ligue Meknès-Tafilalet d’athlétisme, ce semi-marathon propose deux parcours (21 km et 10 km) et connaîtra la participation d’athlètes représentant plusieurs pays.



Placé sous le signe de la performance, de la culture et de la promotion territoriale, le semi-marathon mettra en lumière les richesses historiques de Meknès, ont indiqué les organisateurs, notant que le parcours traversera les plus célèbres monuments et portes anciennes de la ville, offrant aux participants une immersion unique dans le patrimoine de cette cité impériale.