Nabil Baha : Il faut plus d’efforts pour espérer glaner le titre

07/04/2025

La sélection marocaine doit déployer davantage d’efforts pour espérer remporter la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans de football (CAN U17), d’autant plus qu’elle aura affaire à des équipes fortes, a indiqué, dimanche à Mohammedia, le sélectionneur national Nabil Baha.



Le plus dur reste à faire face à des adversaires de plus gros calibre par rapport à ceux de la phase de poules, a relevé Baha lors de la conférence de presse tenue suite à la victoire du Maroc face à la Tanzanie (3-0) lors de la troisième journée du groupe A, synonyme de qualification aux quarts de finale de la CAN U17 et au Mondial prévu à Qatar.



Il faut néanmoins faire confiance aux joueurs qui ont fait montre de talent et de haut niveau, notamment en compartiment offensif, a souligné Baha.



Revenant sur le match contre la Tanzanie, le coach national a indiqué que ce type de rencontres exige de la patience et de la persévérance jusqu’au sifflet final, ajoutant que la victoire était primordiale pour se qualifier en tant que leader du groupe.



Baha a également fait savoir qu’il a incité les joueurs, pendant la pause, à hausser le rythme, à s’engager davantage et à mettre à profit leur technicité pour décrocher les trois points de la victoire, affirmant qu’il est fier du rendement de ses poulains lors de la deuxième mi-temps.



De son côté, l’entraîneur de la Tanzanie, Elieneza Nsanganzelu a indiqué que l’équipe marocaine est très organisée à tous les compartiments et dispose de joueurs talentueux.

Pour lui, les joueurs tanzaniens ont tiré les enseignements de leur participation, en se mesurant à des sélections fortes et à des joueurs de haut niveau.



Au terme du premier tour, l’équipe marocaine termine en tête du groupe A, avec 7 points, dépassant au goal average la Zambie, qui a battu l’Ouganda par 2 buts à 1 dans l’autre match du groupe joué au stade Larbi Zaouli à Casablanca.

En quart de finale, les Lionceaux de l'Atlas affronteront l'équipe sud-africaine jeudi prochain (20h00) au stade El Bachir à Mohammedia.

Divers

Coupe du Trône



Voici les résultats des matchs joués ce week-end pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football 2023-2024 (les équipes précédées de la lettre "q" sont qualifiées en quarts):

(q) Moghreb de Tétouan - Wydad Casablanca 1 - 0

JS Soualem - (q) Olympic Safi 4 - 5 t.a.b

(q) USM Oujda - Raja Casablanca 2 - 1 a.p

Youssoufia Berrechid - (q) Stade Marocain 0 - 1

Tihad Sport - (q) Union Sportive Touarga 0 - 2

(q) Olympique Khouribga - Hassania Agadir 2 - 1



Matchs reportés



A noter que les matches AS FAR - Renaissance Zemamra et Kawkab Marrakech - Renaissance Berkane ont été reportés.



Basket/BAL



Le FUS de Rabat a perdu face à l'équipe nigériane de Rivers Hoopers sur le score de 88-82, dimanche à la salle couverte du Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, lors de son 2ème match de la Conférence de Kalahari, première étape de la Ligue africaine de basketball (BAL), organisée jusqu'au 13 avril dans la capitale.

Il s'agit de la deuxième défaite du club rbati en autant de rencontres dans cette compétition continentale. Il s'était incliné, samedi, face à Al Ittihad d'Alexandrie (Egypte) sur le score de 71-60.

Dans l'autre match du jour, Al Ittihad d'Alexandrie a pris le meilleur sur le Stade Malien (72-69).

Pour son 3ème match dans cette compétition, le FUS sera opposé, mardi, au Stade Malien.

La Conférence de Kalahari, à laquelle prennent part le FUS de Rabat, Al Ittihad d'Egypte, Rivers Hoopers du Nigeria et le Stade Malien, marque le début de la saison de la Ligue africaine de basketball.

Elle sera suivie de la Conférence du Sahara, prévue du 26 avril au 4 mai à Dakar, au Sénégal et de la Conférence du Nil, du 17 au 25 mai à Kigali, au Rwanda.

Les huit meilleures équipes issues des trois conférences s’affronteront lors des playoffs prévus à partir du 6 juin à Pretoria, en Afrique du Sud.