L’Italien Luciano Darderi remporte la 39 ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis

07/04/2025

L’italien Luciano Darderi a remporté, dimanche à Marrakech, la 39ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis en battant en finale le Néerlandais Tallon Griekspoor.



Darderi, qui succède à son compatriote Matteo Berrettini, s’est offert le titre de ce tournoi sur terre battue à l’issue d’un match très serré qui s’est soldé sur le score de 2 sets à 0 (7-6, 7-6).



Griekspoor, tête de série n°1, n’est jamais parvenu à imposer son style de jeu tout au long de la rencontre, qui a duré plus de 2 heures face au joueur italien, tête de série n° 7, qui s’est montré très concentré depuis le début du match.



Luciano Darderi, qui a décroché son premier titre au Grand Prix Hassan II de tennis, avait validé samedi son billet pour la finale après sa victoire en demi-finale face au tennisman espagnol Roberto Carballés Baena, tête de série n° 5 du tournoi, en deux sets (6-3, 6-2).

De son côté, Griekspoor a décroché son ticket pour la finale en s’imposant face au Polonais Kamil Majchrzak, révélation de cette édition, sur le score de deux sets à 0 (7-5, 7-6).



Dans une déclaration à la presse, Luciano Darderi s'est réjoui de ce premier sacre au Grand Prix Hassan II de tennis.

Il a également reconnu le grand rôle joué par les supporters marocains et italiens qui l'ont encouragé tout au long de ce match très disputé et équilibré.



Pour sa part, le directeur du tournoi, Hicham Arazi, a souligné que la finale a opposé deux joueurs exceptionnels qui ont offert un spectacle divertissant devant une foule nombreuse, qui s'est déplacée au court central du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), notant que ce tournoi est devenu un rendez-vous incontournable eu égard à la participation de joueurs de classe mondiale.



La finale s'est déroulée en présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, du président de la Fédération Royale marocaine de tennis, Fayçal Laraïchi, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 39ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis, disputée sur les courts du RTCMA, a connu la participation de tennismen de renom pour une compétition intense sur terre battue.



Seul tournoi ATP 250 en Afrique, le Grand Prix Hassan II réunit chaque année des joueurs de classe mondiale, qui s'affrontent pour décrocher ce titre prestigieux.