Sociétés cotées : L’AMMC publie le programme de rachat de juillet

13/08/2024

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié les déclarations mensuelles du mois de juillet 2024, relatives au programme de rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions.



Ainsi, BCP a acheté 213.259 actions, dont 153.907 dans le cadre du contrat de liquidité (CL), au cours moyen pondéré de 303,96 dirhams (DH), selon l'AMMC.



BCP a également vendu 619.049 actions, dont 454.371 dans le cadre du CL, au cours moyen pondéré de 295,95 DH, poursuit la même source.

A la fin du mois de juillet, BCP détient encore 142.029 actions propres, soit 0,07% de son capital, rapporte la MAP.



Pour sa part, Maroc Telecom a procédé à des achats sur le marché casablancais (98.929 actions, dont 71.871 actions dans le cadre du CL) au cours moyen pondéré de 90,03 DH, et sur le marché parisien (8.920 actions) au cours de 8,30 euros.



La société a aussi cédé 114.129 actions sur le marché casablancais (77.571 dans le cadre du CL) au cours de 91,02 DH et 1.181 actions sur le marché parisien au cours de 8,45 euros.

Maroc Telecom détient encore 318.624 actions à la fin du mois de juillet, soit 0,036% de son capital, dans le cadre de ses deux programmes sur les marché casablancais (171.500 actions) et parisien (147.124 actions).



Par ailleurs, Stokvis Nord Afrique n'a réalisé aucune opération d'achat ou de vente au cours du mois de juillet, et conserve toujours 394.579 actions propres, soit 4,291% de son capital.