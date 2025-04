Bourse : Hausse du MASI de plus de 20% au T1-2025

02/04/2025

La Bourse de Casablanca a clôturé le premier trimestre (T1) de 2025 en hausse, son principal indice, le MASI, gagnant 20,19% à 17.756,02 points (pts).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, s'est bonifié de 21,21% à 1.446,08pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a pris 17,64% à 1.217,24pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a grimpé de 15,28% à 1.771,13 pts, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, l'indice d’"électricité" a réalisé la meilleure performance (+72,39%), devant celui des mines (+59,75%) et des télécommunications (+49,37%). Seul le secteur des boissons a accusé une baisse de 8,35%.



Les échanges ont dépassé 33,48 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central (21,55 MMDH), alors que le marché de blocs a drainé 1,71 MMDH.

Sur le podium des valeurs les plus actives, AttijariWafa Bank figure en tête du classement avec un volume transactionnel de 3,52 MMDH, devançant Itissalat Al Maghrib (2,8 MMDH) et Sodep-Marsa Maroc (2,11 MMDH).



La capitalisation boursière s'est, quant à elle, chiffrée à plus de 925,25 MMDH.

Aux valeurs individuelles, stokvis Nord Afrique (+213,38% à 51,30 dirhams (DH)), Fénie Brossette (+162,09% à 279 DH), Sonasid (+93,11% à 1.900 DH), Maghreb Oxygène (+84,86% à 453 DH) et S.M Monétique (+82,13% à 428 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



A l'opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Société des boissons du Maroc (-11,02% à 2.100 DH), Rebab Company (-10% à 90 DH), Eqdom (-8,94% à 1.110 DH), Cartier Saada (-5,71% à 33DH) et Bank Of Africa (-4,44% à 195,90).