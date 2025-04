Bourse de Casablanca : Plus de 33 MMDH d'échanges au T1-2025

02/04/2025

Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s'est chiffré, au titre du premier trimestre de 2025 (T1-2025), à plus de 33,48 milliards de dirhams (MMDH).



Ces échanges ont été réalisés principalement sur le marché central avec 21,55 MMDH, alors que le marché de blocs a drainé uniquement 1,71 MMDH.



Sur le podium des valeurs les plus actives, AttijariWafa Bank figure en tête du classement avec un volume transactionnel de 3,52 MMDH, devançant Itissalat Al Maghrib (2,8 MMDH) et Sodep-Marsa Maroc (2,11 MMDH).



La capitalisation boursière s'est, quant à elle, chiffrée à plus de 925,25 MMDH.