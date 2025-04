La Bourse de Casablanca démarre sur une note positive

04/04/2025

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,06% à 17.269,02 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,11% à 1.406,63 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, gagnait 0,37% à 1.192,6 pts.



Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,32% à 1.713,14 pts.



Aux valeurs individuelles, BMCI (+3,27% à 619,8 DH), Cartier Saada (+2,33% à 33,77 DH), Réalisations Mécaniques (+2,17% à 470 DH), Ib Maroc.com (+1,23% à 40,99 DH) et Med Paper (+0,31% à 22,6 DH) affichaient les plus fortes hausses.



A l'inverse, les plus fortes baisses étaient accusées par Fenie Brossette (-5,1% à 256 DH), Cosumar (-1,21% à 219,9 DH), Taqa Morocco (-0,73% à 2.035 DH), HPS (-0,67% à 595 DH) et Sodep-Marsa Maroc (-0,14% à 734 DH).



La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 2,36%.