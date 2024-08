Salon régional des produits du terroir à Saïdia: les meilleures coopératives primées

05/08/2024

La 9ème édition du Salon régional des produits du terroir organisée à Saïdia sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a pris fin avec la cérémonie de remise de prix aux meilleurs coopératives ayant participé à cet événement.



La cérémonie de clôture dudit Salon, initié par de la Maison familiale rurale de Beni Snassen en partenariat avec la direction régionale de l'Agriculture, la Chambre d'agriculture de l’Oriental et la direction régionale du Conseil agricole, s’est déroulée vendredi à l’Agropole de Madagh dans la province de Berkane.



Des prix d'excellence ont été remis à cette occasion aux coopératives gagnantes, après avoir été évaluées selon des critères bien précis, notamment l’aspect lié à la présentation et l'emballage des produits, les méthodes de marketing numérique adoptées par la coopérative ainsi que l'esthétique du stand, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la MAP, le Directeur régional du Conseil agricole de l’Oriental, Kamal Serrar a indiqué que ce qui distinguait l'édition de cette année était l'immensité de l'espace dédié à l'exposition puisque le Salon s'étendait sur 2.400 mètres carrés couverts, outre le nombre élevé de coopératives participantes, qui a atteint 153 coopératives agricoles issues des provinces de la région et des différentes régions du Royaume.



Dans des déclarations similaires, des présidents et des membres de coopératives participantes et couronnées de prix d'excellence, ont exprimé leur joie d’y participer et de remporter des prix, soulignant que la participation à de tels événements leur permet d'échanger les expériences et les expertises, ainsi que de s’ouvrir sur de nouveaux marchés et clients, en plus de découvrir les nouveautés en termes de marketing et de gestion de projets, grâce à des séminaires scientifiques et des ateliers de formation, organisés parallèlement à l'exposition et animés par des experts, des chercheurs et des ingénieurs spécialisés.



Tenue sous le signe "Valorisation des produits du terroir, un levier pour relever les défis de la résilience face au changement climatique", la 9 ème édition du Salon a vu la participation de 111 groupements professionnels de la région de l'Oriental et 42 autres de diverses régions du Royaume, en plus de 100 groupements professionnels titulaires d'un certificat de sécurité sanitaire, tandis que le nombre total d'exposants a atteint 306, dont 136 exposantes et 25 coopératives féminines.



Selon la Direction régionale de l'Agriculture de l'Oriental, la manifestation a été marquée par une grande diversité des produits présentés, notamment le miel et les produits de la ruche qui ont occupé la première place (40 pc des produits exposés), suivis de la filière des plantes médicinales et aromatiques et des produits cosmétiques, qui a connu un développement remarquable au niveau de la diversité des produits et de l’emballage (20%), puis la filière des céréales, à savoir le couscous et ses dérivés (12%) et le produit «quinoa», la filière résistante au changement climatique.



Outre ces produits, les filières des olives, amandes, caroubes et dattes étaient très présentes ainsi que des produits biologiques certifiés «Bio», puisque le nombre de coopératives propriétaires de ces produits a atteint cinq, en plus de la présence de plusieurs produits représentant d'autres régions du Royaume, comme le safran, le henné, l'arganier et d'autres produits à base de rose.



Parallèlement à l'exposition, il a été procédé à l’organisation de la deuxième édition de la Tbourida de l’Oriental avec la participation de 15 sorbas représentant les différentes provinces de la région.