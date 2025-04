Es-Semara : Installation de nouveaux magistrats au tribunal de première instance

10/04/2025

Quatre nouveaux magistrats ont été installés, mercredi, au tribunal de première instance d'Es-Semara, lors d’une cérémonie présidée par le président du tribunal, Ahmed Zaki Tijani, en présence du procureur du Roi près de la même juridiction, Adil Jalal Mansour.



Il s'agit de trois magistrats du siège nommés au tribunal de première instance d'Es-Semara et un substitut du Procureur du Roi près de la même juridiction.



Dans une allocution de circonstance, M. Tijani a félicité les nouveaux magistrats pour la confiance Royale placée en eux, tout en les appelant à être à la hauteur de la lourde responsabilité qui leur incombe, en veillant à rendre la justice de manière équitable avec impartialité et intégrité, rapporte la MAP.



Les nouveaux magistrats sont également appelés à accomplir leurs missions avec loyauté et dévouement, tout en respectant l'application juste de la loi, a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de préserver la rigueur des délibérations et d’adopter en toutes circonstances une conduite exemplaire, digne d’un magistrat intègre et loyal.



La cérémonie d'installation des nouveaux magistrats, s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, du premier président de la Cour d'appel de Laâyoune, Ibrahim Ben Tazarte, et du Procureur général du Roi près cette Cour, Mohamed Raoui, ainsi que de plusieurs responsables judiciaires et de personnalités civiles et militaires.