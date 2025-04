Tanger: Lancement des Journées portes ouvertes de l’Institut Princesse Lalla Meryem pour enfants autistes

10/04/2025

La 4è édition des Journées portes ouvertes de l’Association d’appui à la gestion de l’Institut Princesse Lalla Meryem pour enfants autistes à Tanger s'est ouverte, mercredi, sous le thème "Le rôle de l’insertion professionnelle et médiatique dans le renforcement des opportunités pour les jeunes atteints de troubles du spectre de l’autisme".



Organisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme, cette manifestation de trois jours vise à sensibiliser l’opinion publique à la cause de l’autisme, mettre en lumière les personnes en situation de handicap, notamment les enfants autistes, ainsi que promouvoir, protéger et garantir pleinement leurs droits.



Cet événement s’inscrit dans une dynamique de valorisation de cette catégorie sociale et de mise en avant du travail des centres et associations œuvrant en faveur de leur accompagnement et leur inclusion socio-éducative.



S'exprimant à cette occasion, le président de l'association organisatrice, Mohamed Said Zniber, a salué l’engagement exemplaire des familles, en particulier des mères, pour les efforts et sacrifices consentis au quotidien, mettant en avant le rôle des partenaires institutionnels en matière de soutien de l’Institut dans la réalisation de ses missions en faveur de cette frange de la société.



M. Zniber a relevé que la célébration de la Journée mondiale de l’autisme représente "une occasion pour mettre en avant les efforts déployés par l’Institut pour renforcer les capacités éducatives, sensorielles, comportementales et sociales des enfants, qui méritent toute l’attention, les soins et l’accompagnement nécessaires", affirmant que l’expérience accumulée par l’Institut a démontré l’efficacité et la pertinence des programmes mis en œuvre au cours des dernières années.



Il a, par ailleurs, mis l'accent sur l’intégration de plusieurs de ces enfants dans des établissements scolaires, grâce au programme éducatif de l’Institut, appelant à "davantage de coopération entre les différents intervenants (familles, institutions et société civile), pour réussir l’intégration globale et l'autonomie de cette catégorie".



Pour sa part, le directeur de l'Institut, Hajj Annaba, a mis en avant le rôle que joue l'Institut dans la promotion de l'inclusion socio-économique des enfants bénéficiaires, à travers la rééducation comportementale et le renforcement des compétences, qui leur permet de mener une vie normale.



Dans une déclaration à la MAP, M. Annaba a appelé toutes les composantes de la société à ouvrir des perspectives professionnelles aux jeunes autistes, que ce soit dans le secteur public ou privé, par le biais de formations adaptées et d’initiatives inclusives.



De son côté, le directeur général de l’Association Yahya-Autistes à Tétouan, Adil Senhaji, a souligné l’importance de l’organisation des journées portes ouvertes de l’Institut et leur ouverture sur les acteurs de la société civile, vu qu'elles constituent une plateforme de sensibilisation et d’intégration de cette frange de la population.



À cet égard, M. Senhaji a rappelé que le Maroc a lancé plusieurs initiatives en faveur de cette catégorie, notamment la création d’un fonds de soutien à la scolarisation des enfants en situation de handicap, qui a eu un impact positif en matière d'intégration de ces enfants dans les établissements scolaires et les centres spécialisés.



"L’objectif reste l’inclusion globale des enfants autistes dans les écoles, les universités et le monde professionnel", a-t-il soutenu, appelant à renforcer les capacités des acteurs du domaine, à lever les obstacles auxquels ils font face et à promouvoir leur rôle en matière de plaidoyer et de sensibilisation.



Il est à rappeler que l’Institut Princesse Lalla Meryem pour enfants atteints d’autisme à Tanger a été fondé sur Instructions Royales en juillet 2002, en tant que premier institut de protection sociale au Royaume, offrant des services médicaux et paramédicaux aux enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme.



L'équipe paramédicale de l'institut se charge de diagnostiquer chaque cas et de suivre les programmes éducatifs appropriés, en se concentrant sur l'implication de la famille, et en aidant les enfants bénéficiaires atteints de troubles du spectre de l’autisme à développer leurs capacités et à s'adapter aux différences individuelles et sociales.