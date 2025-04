Tinghir : Inauguration d’un centre dédié aux jeunes entrepreneurs

10/04/2025

Un centre visant la promotion de l'entrepreneuriat et l'encouragement de l'auto-emploi des jeunes a été inauguré, mercredi à Tinghir, pour un coût global d'environ 13 millions de dirhams.



Réalisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, ce projet dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haykal, et la Directrice générale de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), Imane Belmaati, entend offrir un environnement favorable à la promotion de l’esprit d’initiative chez jeunes, à leur permettre de lancer leurs propres projets et à les encourager à contribuer efficacement au développement socio-économique.



Fruit d’un partenariat constructif entre les secteurs public et privé, ce projet vise à améliorer les revenus des jeunes et des femmes, à créer des opportunités d’emploi dans la province de Tinghir, à soutenir et encadrer les propriétaires de petites entreprises, les auto-entrepreneurs et les coopératives, et à aider les porteurs de projets à développer et à pérenniser leurs activités pendant et après la période d’incubation.



Cette nouvelle structure comprend 40 locaux professionnels équipés d’outils répondant aux besoins des projets incubés, de bureaux individuels et d’espaces collectifs équipés afin de favoriser la collaboration entre les équipes. Il comprend également des espaces de formations et une plateforme électronique professionnelle pour recevoir les candidatures des porteurs de projets.



A cette occasion, le délégué régional de l'Industrie et du Commerce dans les provinces de Ouarzazate, Zagora et Tinghir, Mohamed Amri a mis en avant l'intérêt de ce projet en termes de fourniture de services de qualité aux entrepreneurs, de contribution au développement de l'esprit entrepreneurial et de l'esprit d'initiative, et de l'encouragement de projets innovants auprès des jeunes de la province de Tinghir.



Etalé sur une superficie d'environ 7.500 m2, le projet devrait développer les prestations d'appui et d'accompagnement pour permettre aux porteurs de projets de s'intégrer professionnellement et de contribuer au développement socio-économique local.



Plusieurs partenaires sont impliqués dans la réalisation dudit projet notamment le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, l'INDH, l'Agence Nationale pour le Développement des Oasis et des Arganiers (ANZOA), la préfecture de Tinghir et le Conseil communal de la ville.