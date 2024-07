Safi à l’heure du Festival national de l'art de l'Aïta

17/07/2024

La ville de Safi accueillera, du 18 au 21 juillet courant, la 22ème édition du Festival national de l'art de l'Aïta, sous le thème "L'Aita: Mémoire vivante".



Les festivités officielles de cette manifestation artistique et culturelle, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, auront lieu au Centre culturel (Cité des arts et de la culture), tandis que le reste du programme se déroulera sur la grande scène de la place Moulay Youssef, selon les organisateurs.



Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture, en collaboration avec la préfecture de la province de Safi, cette édition verra la participation de troupes représentant divers styles d’Aïta à l’échelle nationale, tels que l’Hasbaoui, le Chaïdmi, l’Amazigh, le Khoribgui, le Hawzi, le Zaari, le Mersaoui et le Jabli.

Parmi les artistes présents figureront Abdelaziz Stati, Walid El-Rahmani, Saïd Weld El-Hawat et Abdellah Daoudi.



La même source a ajouté que cette 22ème édition rendra un hommage vibrant cette année à deux personnalités qui ont largement servi cet art à savoir, l'artiste Naïma Benredouane et l’artiste Mohammed Nouni.



Une conférence intellectuelle sera également organisée autour des dimensions culturelles et historiques du chant de l'Aïta, avec la participation de plusieurs professeurs spécialisés provenant de différentes universités marocaines.

Bouillon de culture

L’arabe à l'honneur à Avignon



L'arabe sera la langue à l'honneur de la programmation du Festival de théâtre d'Avignon en 2025, ont annoncé, lundi, les organisateurs.

L'arabe, l'une des langues les plus parlées dans le monde, est "d'une énorme richesse patrimoniale", "mais aussi une langue pont", ont indiqué les initiateurs de la 79e édition du Festival français, dont les dates précises ne seront dévoilées qu’en décembre prochain, lors d'une rencontre avec la presse.

La langue invitée de l'édition 2024 du Festival (29 juin-21 juillet) était l'espagnol (30% de la programmation), et l'anglais l'année dernière.

S'agissant de la fréquentation de la 78e édition, les organisateurs ont souligné une "tendance très favorable" et ce malgré "une année atypique".

Le calendrier avait en effet été avancé d'une semaine en raison notamment de l'organisation des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) et la tenue des élections législatives.

Le Festival d'Avignon est l'une des plus importantes manifestations de théâtre et de spectacle vivant du monde. Fondé en septembre 1947, ce festival des arts du spectacle est considéré comme le plus ancien et le plus célèbre dans l'Hexagone.