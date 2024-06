Mohammed Al-Issa : L'exposition internationale et le Musée de la Sîra Annabaouia et de la civilisation islamique à Rabat ont atteint les objectifs escomptés

14/06/2024

L'exposition internationale et le Musée de la Sîra Annabaouia et de la civilisation islamique, qu'abrite Rabat sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont atteint les objectifs escomptés, s'est félicité, mercredi soir à La Mecque, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammed Al-Issa.



S’exprimant lors d'une rencontre avec une délégation de journalistes représentant des agences de presse arabes, islamiques et internationales, M. Al-Issa a souligné que cette exposition et ce musée, sis à Médine, et ayant choisi la ville de Rabat, comme première étape de leur tournée mondiale, ont suscité l'admiration d'un large public venu si nombreux pour découvrir la Sîra Annabaouia.



Cette exposition qui met en avant la Sîra du Prophète à travers des techniques modernes en phase avec les évolutions de la société d'aujourd'hui, vise à célébrer les valeurs de paix et de tolérance prônés par le Prophète, ainsi qu'à répondre aux idées extrémistes fondées sur des interprétations fallacieuses, a-t-il expliqué.



Il a, dans ce sens, mis en exergue la particularité de cette exposition et de ce musée, abrités par le siège de l'Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat depuis novembre 2022.



Par ailleurs, M. Al-Issa a salué les progrès réalisés par la nation islamique, soulignant la nécessité de renforcer davantage l’action islamique commune.

De même, il a appelé à une gestion optimale de la diversité et la différence, sur les plans religieux, doctrinal, ethnique et civilisationnel.



De son côté, le président de l'Agence de presse saoudienne (SPA), Fahd Al Aqran, a mis l’accent sur la responsabilité éthique et culturelle des médias dans la défense des causes de la nation islamique, appelant à renforcer la coopération entre la Ligue islamique mondiale et l'Union des agences de presse des pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dans divers domaines.



L'exposition internationale consacrée à "la Sîra du Prophète et la civilisation islamique" organisée au siège de l'ICESCO à Rabat demeure désormais la première version itinérante des musées de la Sîrah du Prophète, basés à Médine.



Cette exposition qui constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des oulémas, vise à mettre en exergue le message de l’Islam incarnant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, et fondé sur le Saint Coran, la Sunna du Prophète et l’histoire islamique.



Utilisant les dernières technologies, elle permet aux visiteurs de vivre l’expérience réelle de la Sîrah du Prophète, ainsi que des monuments et des événements historiques.



Par Abdellatif Abilkassem (MAP)