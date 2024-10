Lever de rideau sur la 10ème édition du Festival Oujda millénaire du monodrame

19/10/2024

Le coup d’envoi de la 10ème édition du Festival Oujda millénaire du monodrame, organisé par l’Association Al-Ichara pour le développement et la culture, a été donné, jeudi soir, au théâtre Mohammed VI.



Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 20 octobre courant, est placée sous le signe ’’Le théâtre, un atelier d’art et de la créativité culturelle’’.



Quatre jours durant, les férus du théâtre, notamment du mélodrame, œuvre dramatique jouée par un seul acteur, seront au rendez-vous avec des pièces interprétées par des troupes représentant plusieurs villes du Maroc et de la Tunisie.

Il s’agit des pièces «Routini», «Azzaghnana» et «Al Hatif» qui représentent la cité millénaire d’Oujda, «Jounoun almim» de Safi, «Min ila» de Sfax (Tunisie), «Gharraf lahbal» et «Arrahil» de Fès.



Cette dixième édition est baptisée du nom du metteur en scène Omar Darouich, natif de la ville d’Oujda qui a eu droit lors de la cérémonie d’ouverture à un vibrant hommage, en présence de grands noms du théâtre au niveau national, dont Abdelkrim Berrechid, Hussein Chaâbi et Mohamed Belhissi.



M. Darouich a salué, dans une déclaration à la MAP, cette initiative fort louable qui consacre la culture de la reconnaissance, mettant en avant la programmation riche et variée de cette édition qui réunit des troupes et des professionnels du théâtre du Maroc et d’ailleurs.

Il a également souligné l’importance de ce genre de manifestations culturelles dans la région de l’Oriental, faisant remarquer dans ce sens que le théâtre permet au public de se divertir mais aussi de s'instruire.



Les organisateurs ambitionnent à travers cette manifestation culturelle de rapprocher ce genre théâtral du public et de contribuer aux efforts visant l’encouragement des jeunes talents dans le domaine du monodrame.

Le but est aussi d’inciter les troupes théâtrales dans la région de l’Oriental à développer et à améliorer leurs productions artistiques.



Pour les responsables de l’Association Al-Ichara pour le développement et la culture, le festival se veut "un atelier théâtral par excellence" et un espace d’échange d’expertises artistiques et d’expériences du théâtre entre les différents participants.



Outre les pièces théâtrales qui seront suivies par des débats entre le public et des critiques et professionnels du théâtre, le programme de cette édition comporte des ateliers de formation dans le domaine du théâtre animés par le Tunisien Ziyad Ghanania, sous le thème «L’acteur, de la personne au personnage».



Figurent également au programme de cet événement culturel, la présentation et la signature d’un ouvrage intitulé «Des personnalités du monde de l’art et de la créativité théâtrale dans la région de l’Oriental», de son écrivain Moulay Lhassan Ben Sidi Ali.