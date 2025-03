M'Hamid El Ghizlane s’apprête à accueillir le 20e Festival des nomades

26/03/2025

La 20e édition du Festival international des nomades se tiendra du 10 au 13 avril à M'Hamid El Ghizlane, sous le thème "Une cite sans muraille au cœur du désert".



Théâtre d’une célébration unique, M’Hamid El Ghizlane réunira des artistes, des artisans, des penseurs et des visiteurs du monde entier pour honorer la culture nomade en mettant en avant la richesse de la culture saharienne à travers une série d'activités captivantes et une programmation riche en musique, danse, artisanat, gastronomie et traditions des différentes communautés nomades, indique un communiqué des organisateurs.



Cette 20e édition promet ainsi d’être un événement mémorable exceptionnel, marquant deux décennies de célébration de la culture nomade, poursuit-on.



Dans ce sens, des exhibitions culturelles et des expositions seront organisées pour faire découvrir aux festivaliers la beauté et la diversité du Sahara, ainsi que la richesse de l’artisanat traditionnel, de la cuisine locale, des sports ancestraux et des danses sahariennes, précise le communiqué.



En outre, des artistes locaux et internationaux de renom offriront un agréable mélange de musiques traditionnelles et contemporaines à travers divers concerts et performances qui emporteront le public dans un voyage musical du Maroc avec le groupe mythique Nass El Ghiwane vers la Hongrie avec Said Tichiti, un enfant du pays installé à Budapest, et d’Algérie au Mali avec le groupe Kader Tarhanine et Imarhan Timbuktu.



L’assistance sera également bercée par les chants sahraouis de Mohamed Ali Ailla, amazighs de Tarwa Nayur, traditionnels kurdes du groupe Mirkut, et bien d’autres, poursuit la même source.



Au programme de cette édition figurent aussi des conférences et des tables rondes qui réuniront des experts, des acteurs locaux et des visiteurs pour discuter de nombreuses thématiques contemporaines, telles que la préservation de l'environnement et le développement durable dans les régions désertiques.

Des ateliers de sécurité numérique seront aussi accessibles pour doter la communauté de compétences essentielles en cybersécurité .



Depuis 20 ans, le Festival des nomades représente une ode à la liberté, au partage et à la richesse d’un patrimoine immatériel qui transcende les frontières et un espace où les valeurs et les savoir-faire peuvent être transmis aux générations futures, tout en favorisant le développement durable et la résilience des cultures nomades face aux transformations du monde contemporain, selon ses initiateurs.



Soutenu notamment par la province et le conseil provincial de Zagora, l’ONMT, la région de Draâ-Tafilalet, le ministère de la Culture, la Fondation Banque Populaire, Barid Al-Maghrib et l’Institut français du Maroc, le Festival des nomades inspire d'autres initiatives culturelles à travers le monde, prouvant que la culture peut être un puissant levier de changement positif et de développement durable.