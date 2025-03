ICESCO: Ouverture des candidatures pour la "Série d’études spécialisées sur l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones 2025"

26/03/2025

L’Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) vient d'annoncer l’ouverture des candidatures aux chercheurs et spécialistes désireux de contribuer à la "Série d’études spécialisées sur l’enseignement de l’arabe aux non-arabophones 2025".



Dans un communiqué, l’ICESCO, dont le siège est basé à Rabat, précise que cette série, publiée par son Centre de la langue arabe pour les non-arabophones, s’inscrit dans sa stratégie de promotion de la recherche scientifique et de la publication académique en langue arabe, tout en renforçant son rayonnement à l'échelle internationale et en tirant parti des théories linguistiques et éducatives modernes et des dernières technologies.



Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre un résumé de leur ouvrage (200 mots maximum), un plan de recherche, ainsi qu’un CV accompagné d’une copie du passeport, à l’adresse électronique suivante: stans@icesco.org , avant le 15 avril 2025.



Les candidats sélectionnés par le comité d’évaluation seront informés dans un délai de deux semaines. Une invitation à rédiger l’ouvrage leur sera adressée, accompagnée des contrats relatifs à la publication. Les conditions de participation et les critères éditoriaux sont consultables via le lien suivant : https://icesco.org/9jyh.



A noter qu’il s’agit de la cinquième édition de cette série scientifique dédiée à l’enseignement de la langue arabe aux non-arabophones, après quatre précédentes éditions reposant sur les théories linguistiques les plus récentes.



Selon le communiqué, les experts ayant contribué aux précédentes éditions ont mis à profit leur expérience, leurs recherches, ainsi que des initiatives éducatives visant à servir les apprenants de la langue arabe par le biais d’enseignants dotés de méthodes, stratégies et compétences qui améliorent leur maîtrise de la langue, leur compétence culturelle et leur réussite professionnelle.