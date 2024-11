Le tourisme à l’ère du numérique et de l’IA en débat à Marrakech

14/11/2024

Les travaux de la 5ème édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la recherche en tourisme (MICTR) ont démarré, mercredi au Centre des conférences de l’Université Cadi Ayyad (UCA), sous le thème "Solutions durables et innovations intelligentes : tourisme, patrimoine et culture à l’ère du numérique et de l’IA".



Organisée par l’Ecole supérieure de technologie (EST) d’Essaouira relevant de l’UCA, cette conférence réunit des chercheurs, des praticiens, des décideurs politiques et des acteurs de l’industrie touristique du monde entier pour explorer les dernières avancées en matière de tourisme durable et d’innovations intelligentes.



Evénement phare dans le domaine, cette rencontre offre une plateforme de discussion et de partage d’expertise sur les dernières avancées en matière de tourisme durable et d’innovations intelligentes, rapporte la MAP.



S’exprimant à l’ouverture de ce conclave, le président de l’UCA, Belaid Bougadir, a indiqué que le secteur touristique doit s'adapter aux enjeux de la transition écologique, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, ajoutant que l’évolution rapide de ce secteur invite toutes les parties prenantes à repenser les modèles touristiques pour les rendre plus durables, plus inclusifs et mieux adaptés aux attentes des voyageurs du 21ème siècle.



"Le secteur touristique doit faire face aux évolutions politiques, économiques, technologiques et humaines, afin de garantir une adaptation continue aux attentes d’un marché mondial en pleine transformation", a souligné M. Bougadir.



Consciente de ces enjeux, l’Université Cadi Ayyad a créé le Centre d'excellence "Tourism and Hospitality Management School" qui vise à "proposer des approches innovantes pour la formation de nos étudiants tout en renforçant notre collaboration avec des partenaires stratégiques du secteur", a-t-il soutenu, précisant que l’ambition de l’UCA est d’être à l’avant-garde des mutations du secteur en intégrant les avancées les plus récentes dans ses programmes de formation et en favorisant des partenariats stratégiques avec des acteurs du domaine.



Dans le même sillage, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, a relevé que le thème choisi pour cette 5ème édition de la MICTR reflète l’importance croissante de l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans le secteur touristique, ainsi que la nécessité de promouvoir des pratiques durables qui préservent les ressources naturelles et culturelles tout en favorisant le développement économique et social.



Dans ce sens, M. Zelmat a mis l’accent sur l’importance de la conjugaison des synergies entre l’IA, le tourisme et le patrimoine, des domaines stratégiques pour l’avenir du secteur et la compétitivité de la destination Maroc.



"Nous sommes conscients plus que jamais que le renforcement de la collaboration entre le monde académique et le secteur professionnel est indispensable pour développer le secteur face aux défis des nouvelles technologies", a fait noter le président de la FNIH.

Les échanges et les débats lancés lors de cette rencontre permettront de tracer la voie d’un avenir prospère pour le secteur touristique, a-t-il poursuivi.



La 5ème édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la recherche en tourisme mettra l’accent sur l’exploration de solutions novatrices et efficaces pour relever les défis auxquels est confrontée l’industrie du tourisme, tout en capitalisant sur les opportunités offertes par les progrès technologiques.



Outre les sessions de présentation et de discussion, la conférence proposera également des ateliers, des tables rondes et des séances de networking, offrant ainsi aux participants l’occasion d’échanger des idées, d’établir des collaborations et de développer leur réseau professionnel dans un environnement stimulant et enrichissant ainsi que la publication des travaux des chercheurs participants dans le cadre de la prestigieuse série "World Sustainability Series", éditée par Springer.