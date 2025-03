Maroc: près de 2,7 millions de touristes à fin février

12/03/2025

Les arrivées aux postes frontières ont atteint près de 2,7 millions de touristes à fin février, en hausse de +24% par rapport à 2024, soit 521.000 arrivées supplémentaires, avec des performances solides sur les principaux marchés émetteurs, annonce le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire soulignant des performances record pour le deuxième mois consécutif de l’année 2025.



En février, les arrivées aux postes frontières ont atteint près de 1,4 million en février, enregistrant une progression remarquable de +22%, soit +248.000 entrées supplémentaires par rapport à février 2024, indique le ministère dans un communiqué.



Cette dynamique est portée autant par les touristes étrangers, en hausse de +18% (+119.000 entrées), que les Marocains résidant à l’étranger qui ont progressé de +26% (+130.000 entrées), rapporte la MAP.



"Un demi-million de visiteurs supplémentaires en seulement deux mois est un chiffre qui parle de lui-même. Cela confirme que le Maroc a sa place parmi les grandes destinations mondiales", a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.