Le tourisme, un levier de renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Allemagne

11/03/2025

Le tourisme constitue un levier clé pour le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Allemagne et contribue à l'approfondissement de l'amitié et à la réalisation de l'ambition commune exprimée au plus haut niveau dans les deux pays, a affirmé l'ambassadrice du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui.



Lors d'un dîner de gala organisé récemment par le Conseil régional du tourisme (CRT) Agadir Souss-Massa en marge du Salon international du tourisme de Berlin (ITB, du 4 au 6 mars), Mme Alaoui a salué l’excellence des relations entre le Maroc et l’Allemagne, se réjouissant que le rapprochement entre les deux pays se manifeste aussi dans le secteur du tourisme.



A cette occasion, la diplomate a indiqué que le Royaume du Maroc, fidèle à sa tradition millénaire d’hospitalité, d’ouverture et de vivre-ensemble, considère le tourisme comme un vecteur exceptionnel de rapprochement des peuples, permettant une meilleure connaissance mutuelle des cultures et la création de liens culturels et humains profonds.



"C’est cette richesse même que nous souhaitons partager avec nos amis allemands. Chaque touriste allemand qui visite le Maroc contribue à renforcer davantage les liens d’amitié qui unissent nos deux pays", a-t-elle souligné.



Evoquant la participation du Maroc à l’ITB Berlin 2025, Mme Alaoui a estimé qu'elle illustre parfaitement l'intérêt des opérateurs touristiques marocains pour le marché allemand, marqué par une hausse de 40% de l’afflux de touristes allemands au Maroc depuis 2019, rapporte la MAP.



Dans cette perspective, la diplomate a précisé que le Maroc ambitionne d'accueillir un million de touristes allemands en 2025. Cette ambition, a-t-elle ajouté, s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer l’attractivité de la destination Maroc, où le secteur du tourisme est devenu un moteur essentiel de l’économie nationale, représentant 7,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2024.



Cette dynamique s'explique, selon Mme Alaoui, par les atouts considérables du Maroc, notamment sa position géostratégique, ses performances économiques positives, une croissance solide reposant sur des fondamentaux robustes, ainsi qu’une culture d’ouverture et de tolérance, sans oublier la stabilité politique qui renforce son attractivité.



Elle a également souligné que ces atouts sont renforcés par les mesures concrètes mises en œuvre par le gouvernement et la mobilisation de l’ensemble des acteurs du secteur du tourisme, dans le cadre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI. Autant de facteurs qui positionnent le Maroc comme une destination de choix et devraient pousser à revoir à la hausse toutes les ambitions qui lient aujourd’hui le Maroc et l’Allemagne, a précisé Mme Alaoui.



Le dîner de gala a été marqué par la présence du directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, du président du Conseil régional du tourisme (CRT) Agadir Souss-Massa, Salah-Eddine Benhammane, du directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, du président de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et du CRT Marrakech-Safi, Hamid Bentahar, du président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, ainsi que du président de la Fédération nationale des associations régionales des agences de voyages du Maroc (FNAVM), Mohamed Semlani.



Ont également pris part à cette réception, qui s’est déroulée dans une ambiance traditionnelle marocaine, plusieurs personnalités diplomatiques accréditées à Berlin, des responsables politiques, de nombreux acteurs de l’industrie touristique mondiale, y compris des tour-opérateurs, des représentants de grandes enseignes hôtelières internationales et de compagnies aériennes, ainsi que des acteurs de l’écosystème touristique national.